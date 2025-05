Al via il 12 festival Orlando di Bergamo | si inizia con Jack Halberstam e il Ripensare il fallimento

Bergamo. Prende il via ufficialmente sabato 3 maggio la 12esima edizione del festival Orlando di Bergamo: festival di arti performative e di cinema che, con oltre 20 appuntamenti, vuole raccontare identità di genere, libertà dei corpi, approccio alle diversità e pluralità delle relazioni.Il programma si apre con Jack Halberstam, docente alla Columbia University e tra i maggiori esperti internazionali in studi di genere. S'intitola "Ripensare il fallimento" il breve seminario divulgativo che terrà l'accademico statunitense: alle 17,30 in Sala dell'Orologio a CULT! diffusione culturale, in piazza Libertà.A partire dalle tesi esposte nel suo libro "L'arte queer del fallimento" (in Italia pubblicato da Minumum Fax), Halberstam offrirà nuove prospettive e grammatiche per Ripensare le idee di successo e fallimento, prendendo spunto anche dalle fantasie cinematografiche del femminismo anni '70.

Festival Orlando: la giraffa nella stanza che scruta il fallimento come possibilità - Bergamo. Un desiderio di “vivere altrimenti”, allenando una grammatica delle possibilità, per affrontare non il solito elefante, ma una giraffa nella stanza, trovando così (con le parole dell’accademico americano Jack Halberstam) “un modo diverso di dare significato alle cose, un modo in cui nessun* verrà lasciat* indietro”. Una giraffa curiosamente illuminata da un lampadario, in un interno, mentre scruta in direzione dell’osservatore: un’immagine “fuori scala”, con cui allenare lo sguardo verso ciò che non è uniforme, verso nuove possibilità di esistenza. 🔗bergamonews.it

12° Festival Orlando di Bergamo - Dal 3 all’11 maggio 2025 la nuova edizione della manifestazione cinematografica bergamasca, con 25 appuntamenti in nove spazi della città, con film in anteprima, spettacoli, incontri, installazioni ... 🔗spettakolo.it