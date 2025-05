Al via da oggi il crowdfunding Eco Piero – Un futuro più green lanciato dal Liceo Piero della Francesca di Arezzo

Arezzo, 2 maggio 2025 – Al via da oggi il crowdfunding “Eco Piero – Un futuro più green” lanciato dal Liceo Piero della Francesca di Arezzo per realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Il crowdfunding ha l'obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta, necessari per realizzare il progetto scolastico. Il crowdfunding, aperto alle donazioni fino al 3 giugno, è un'esperienza di impegno comunitario e di cittadinanza consapevole nata nell'ambito del percorso educativo “Esercizi di democrazia” promosso da Unicoop Firenze anche in altre scuole secondarie di secondo grado toscane con lo stesso obiettivo: rafforzare la pratica del confronto e della proposta tra gli studenti, realizzare un cambiamento nella scuola per migliorare l'ambiente e le relazioni della comunità scolastica. 🔗 Lanazione.it - Al via da oggi il crowdfunding “Eco Piero – Un futuro più green” lanciato dal Liceo Piero della Francesca di Arezzo , 2 maggio 2025 – Al via dail“Eco– Unpiùdaldiper realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Ilha l'obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta, necessari per realizzare il progetto scolastico. Il, aperto alle donazioni fino al 3 giugno, è un'esperienza di impegno comunitario e di cittadinanza consapevole nata nell'ambito del percorso educativo “Esercizi di democrazia” promosso da Unicoop Firenze anche in altre scuole secondarie di secondo grado toscane con lo stesso obiettivo: rafforzare la pratica del confronto eproposta tra gli studenti, realizzare un cambiamento nella scuola per migliorare l'ambiente e le relazionicomunità scolastica. 🔗 Lanazione.it

