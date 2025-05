Al Verdi di Montecatini si canta e balla con gli Abba Dream

Montecatini Terme (Pistoia), 2 maggio 2025 – Un paio d'ore spettacolari. Si annuncia un concerto imperdibile, per musicofili doc, il Tribute Show di venerdì prossimo 2 maggio, dalle 21 sul palco del Teatro Verdi di Montecatini. Di scena gli Abba Dream, una band che ci riporterà indietro nel tempo grazie ai successi degli Abba. Il gruppo pop svedese con più di 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo è unanimemente considerato un grande della musica pop internazionale: ecco che gli Abba Dream ne celebrano il successo.Nel 1974 gli Abba (acronimo di Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid), fondati solo quattro anni prima, scalarono le vette delle classifiche mondiali dopo aver vinto l'edizione dell'Eurovision Song Contest di Brighton con la canzone Waterloo. Dopo oltre quarant'anni, la loro incredibile avventura musicale continua a essere omaggiata in tutto il mondo grazie a questo tributo degli Abba Dream, che propongono uno spettacolare rappresentazione dedicata agli indimenticabili Agnetha, Anni-Frid, Benny e Björn.

