Al Teatro Gobetti debutta Appello all' Europa

Venerdì 9 maggio 2025, alle ore 20.45, va in scena in prima nazionale nella Sala Pasolini del Teatro Gobetti Appello all'Europa, da Stefan Zweig, per la drammaturgia di Diego Pleuteri e la regia di Micol Jalla. In scena Luz Bronzino, Malick Coly e Maria Stella Girardi. Le scene sono di Fabio.

Al Teatro Cantiere Florida debutta “Time to Rock”, una serata per celebrare la musica che ha cambiato il mondo - Una serata per celebrare il potere dell’arte che rompe le regole sulle note di Pink Floyd, Janis Joplin, Rolling Stones, David Bowie, Patti Smith, Lou Reed e Sex Pistols. Venerdì 28 febbraio ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R) debutta in prima nazionale “Time to Rock”, lo... 🔗firenzetoday.it

Serena Rossi debutta a teatro con l’omaggio alla sua città: “Con SereNata a Napoli realizzo un sogno” - (Adnkronos) – Non ama definirsi una diva (“diva a chi?”). Forse un’antidiva, che non si prende mai sul serio. Non conosce la rabbia (“non serve per farsi rispettare o volere bene”). Ma, al contrario, nel corso della sua carriera ha saputo trasformare gentilezza e semplicità nella sua forza. Sì, perché Serena Rossi è arrivata dove […] L'articolo Serena Rossi debutta a teatro con l’omaggio alla sua città: “Con SereNata a Napoli realizzo un sogno” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Al Teatro Libero debutta Il Piacere di D’Annunzio, in scena la passione travolgente tra Andrea Sperelli ed Elena Muti - Il romanzo Il Piacere di Gabriele D’Annunzio è un caposaldo del decadentismo e dell’estetismo, ambientato nella Roma rinascimentale e barocca. La storia racconta la travolgente passione tra Andrea Sperelli ed Elena Muti, membri della nobiltà papalina, sullo sfondo di un’epoca di profonda... 🔗palermotoday.it

Appello all'Europa - Dal 9 all'11 maggio al Teatro Gobetti va in scena lo spettacolo Appello all'Europa. 🔗mentelocale.it

Debutta al Gobetti Festa grande di aprile di Antonicelli - Mercoledì 23 aprile alle 20.45 debutta in prima nazionale al Teatro Gobetti Festa grande di aprile di Franco Antonicelli, con la drammaturgia di Diego Pleuteri, la consulenza storica di Gianni ... 🔗ansa.it