Al Teatro Comunale concerto in prima assoluta del compositore e strumentista Rhys Chatham

Teatro Comunale Pavarotti Freni A Secret Rose for 35, concerto in prima assoluta di uno dei protagonisti dell’avanguardia americana, il compositore e strumentista Rhys Chatham. Il musicista si esibirà alla guida di un gruppo formato da Myriam Stamo?lis. 🔗 Modenatoday.it - Al Teatro Comunale concerto in prima assoluta del compositore e strumentista Rhys Chatham Si ascolterà domenica 4 maggio alle 20.30 alPavarotti Freni A Secret Rose for 35,indi uno dei protagonisti dell’avanguardia americana, il. Il musicista si esibirà alla guida di un gruppo formato da Myriam Stamo?lis. 🔗 Modenatoday.it

