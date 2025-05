Al park di Villorba inizia oggi il main draw dell' open femminile con montepremi di 2 000 €

park di Villorba fino al 65 open femminile con prize money di 2.000€. Giocatrici ammesse dalle 4.3 alle 2.1. Erano 67 le giocatrici a confronto. Le gare odierne vedono il seguente orario. Alle ore 15.00 Francesca D’Incà-Anastasia Angela Fasolato; alle 18.30 Eleonora Trapani-Sveva Maria Ricci. 🔗 Trevisotoday.it - Al park di Villorba inizia oggi il main draw dell'open femminile con montepremi di 2.000 € Aldifino al 65con prize money di 2.000€. Giocatrici ammesse dalle 4.3 alle 2.1. Erano 67 le giocatrici a confronto. Le gare odierne vedono il seguente orario. Alle ore 15.00 Francesca D’Incà-Anastasia Angela Fasolato; alle 18.30 Eleonora Trapani-Sveva Maria Ricci. 🔗 Trevisotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Oggi inizia la novena in onore di San Giuseppe e a Pioppo si lavora agli altari dedicati al Santo - Oggi 10 marzo inizia la novena di preghiera in onore di San Giuseppe e a Pioppo la comunità sta preparando ben tre altari in onore del Santo cui è dedicata una delle due parrocchie. A dare il via per il ritorno di questa antica usanza è stato il nuovo parroco delle parrocchie pioppesi, Don Nicolò […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Inizia la stagione dei picnic? Solo oggi la borsa termica MIYCOO in sconto su Amazon - La primavera è ormai alle porte e, con essa, arrivano giornate soleggiate e un clima che fa venir voglia di stare all'aria aperta. Per non arrivar impreparati ai primi weekend primaverili è importante avere tutto il necessario per picnic, barbecue e campeggio! Tra i vari accessori che dovresti avere con te per le gite all'aria aperta figura senza ombra di dubbio un'ottima borsa termica. Questo strumento è quasi un "frigo portatile", ma molto più leggero e maneggevole. 🔗quotidiano.net

LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Inizia la giornata con il via ufficiale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.35 11:03 Thomas Pidcock ha vinto tre delle ultime cinque corse in cui partiva favorito. 11:00 Il primo attacco di giornata lo porta il belga Dries De Bondt della Decathlon AG2R La Mondiale Team. 10:57 Tra i favoriti per la vittoria di tappa figurano l’inglese Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team, lo spagnolo Juan Ayuso della UAE Team Emirates – XRG, l’olandese Mathieu van der Poel della Alpecin – Deceuninck e Filippo Ganna della INEOS Grenadiers. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Al park di Villorba inizia oggi il main draw dell'open femminile con montepremi di 2.000 €; Tennis, debutto in Serie B1 per la squadra femminile del Park Villorba; All Service Logistica: questa sera le semifinali al Park Tennis Villorba; Al park di villorba il tpra expert è di Omar Simioni dell'ormelle 2° Christian Ceccon del silea. 🔗Cosa riportano altre fonti

Al park di Villorba inizia oggi il main draw dell'open femminile con montepremi di 2.000 - Altre gare in corso sin dalle ore 10.00 a Sernaglia nel 5° torneo di Primavera e a vacil dalle 17.00 alle 21.00 circa nell'Entry Level maschile. Domenica sarà la volta del Tpra femminile sempre a Vaci ... 🔗trevisotoday.it

Park Tennis Villorba, venerdì sera le due semifinali dell'All Service Logistica - Al Park di Villorba l’Open maschile Trofeo Logistica All Service con 2.500 euro di montepremi è giunto alle semifinali. Alle 19 sarà possibile assistere in contemporanea ad entrambi gli incontri che ... 🔗trevisotoday.it