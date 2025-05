Al Museo MAM di Buccino risorgono el Greco e Jackson Pollok nell’arte di Mangone

Museo MaM di Buccino va in scena un evento che trascende la semplice esposizione artistica: un vero rito di resurrezione visiva e spirituale. Il Maestro Fernando Mangone dà vita a un'opera intensa, potente e profondamente contemporanea, riportando in vita – con la forza del suo linguaggio pittorico – le anime di due rivoluzionari della storia dell'arte: El Greco e Jackson Pollock.Non si tratta di una mostra tradizionale. È un ponte che attraversa i secoli, un dialogo tra sensibilità lontane ma unite da uno stesso destino: quello della rottura, dell'innovazione, dell'urgenza espressiva. El Greco, visionario del Cinquecento, mistico e drammatico, anticipatore di un'espressività che solo l'espressionismo secoli dopo avrebbe pienamente espresso.

