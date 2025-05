Al Museo Galileo debutta Caterina la madre di Leonardo

Leonardo da Vinci? Quale legame inatteso unisce la sua vicenda personale al Museo Galileo? A queste e altre domande prova a rispondere lo spettacolo teatrale "Caterina, la madre di Leonardo" a cura della Compagnia Oltre, che sarà presentato in anteprima nazionale mercoledì 7 maggio alle 21, negli spazi del Museo Galileo, in un’apertura serale straordinaria (dalle 18 alle 23, ingresso ridotto 8 euro, ticket in biglietteria). Accesso gratuito allo spettacolo per i possessori del biglietto del Museo Galileo del 7 maggio, su prenotazione: info@MuseoGalileo.it. L’evento infatti si inserisce nelle celebrazioni del Centenario dell’Istituto di Storia delle Scienze (fondato il 7 maggio 1925), oggi Museo Galileo, le cui mura – il Palazzo Castellani – custodiscono la storia delle origini di Leonardo da Vinci, stando al romanzo e ai ritrovamenti storici de Il sorriso di Caterina di Carlo Vecce (Giunti, 2023), che ha ispirato lo spettacolo. 🔗 Lanazione.it - Al Museo Galileo debutta "Caterina, la madre di Leonardo" Firenze, 2 maggio 20245 - Chi era la donna che diede i natali ada Vinci? Quale legame inatteso unisce la sua vicenda personale al? A queste e altre domande prova a rispondere lo spettacolo teatrale ", ladi" a cura della Compagnia Oltre, che sarà presentato in anteprima nazionale mercoledì 7 maggio alle 21, negli spazi del, in un’apertura serale straordinaria (dalle 18 alle 23, ingresso ridotto 8 euro, ticket in biglietteria). Accesso gratuito allo spettacolo per i possessori del biglietto deldel 7 maggio, su prenotazione: info@.it. L’evento infatti si inserisce nelle celebrazioni del Centenario dell’Istituto di Storia delle Scienze (fondato il 7 maggio 1925), oggi, le cui mura – il Palazzo Castellani – custodiscono la storia delle origini dida Vinci, stando al romanzo e ai ritrovamenti storici de Il sorriso didi Carlo Vecce (Giunti, 2023), che ha ispirato lo spettacolo. 🔗 Lanazione.it

Al Museo Galileo il viaggio virtuale nella vita del grande scienziato - Firenze, 14 febbraio 2025 - Un ritratto del giovane Galileo Galilei, uno dei più antichi conosciuti; un prezioso svegliatore monastico del '400, il più antico esemplare integro di orologio meccanico, e il viaggio virtuale "Galileo VR. La vita, le scoperte, il processo" sono le novità del Museo Galileo che questo anno festeggia il suo centesimo compleanno. "Santi di Tito, ritratto di Galileo Galilei", offre una rappresentazione inedita del grande scienziato in età giovanile, all'età di circa 40 anni, quando era professore di matematica all'Università di Padova.

Museo Galileo, cento anni di storia della scienza: il programma dell'anniversario - Firenze, 31 marzo 2025 - Oltre 1.000 strumenti in esposizione permanente, un patrimonio librario di oltre 250.000 volumi, più di 209.000 visitatori e 25.000 partecipanti alle attività didattiche (per oltre 1.500 appuntamenti annuali) nel solo 2024: sono queste oggi le cifre del Museo Galileo di Firenze, che il 7 maggio celebrerà il centenario della sua fondazione, un traguardo storico che rappresenta un'occasione straordinaria per riflettere sull'evoluzione della storia della scienza in Italia.

Il Museo Galileo di Firenze celebra il suo centenario - Oltre 1.000 strumenti in esposizione permanente, un patrimonio librario di oltre 250.000 volumi, più di 209.000 visitatori e 25.000 partecipanti alle attività didattiche (per oltre 1.500 appuntamenti annuali) nel solo 2024: sono queste oggi le cifre del Museo Galileo di Firenze, che il 7 maggio celebrerà il centenario della sua fondazione, un traguardo

