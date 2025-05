Al Misano World Circuit scatta la stagione 2025 degli Aci racing weekend | in programma 15 gare di 6 diverse serie

Il Ferrari Challenge Europe scende in pista al Misano World Circuit - Con la seconda prova del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe si apre la stagione delle quattro ruote a Misano World Circuit. Il circuito “Marco Simoncelli” torna ad ospitare la serie a due anni di distanza. Il programma si apre oggi con le prove libere ed entrerà nel vivo domani con le... 🔗riminitoday.it

Luca Ottaviani trionfa al Civ 2025: doppietta al Misano World Circuit - Si è concluso con una memorabile "doppietta" il round di apertura del Civ 2025 per il pilota di Montecchio Luca Ottaviani al Misano World Circuit. Nelle prove per lui sempre il miglior tempo e seguente pole position. Non era affatto scontata la vittoria in gara uno (stoppata a due giri dalla fine per la bandiera rossa): dopo varie schermaglie con avversari come lo spagnolo Artigas e il connazionale Mantovani, come da regolamento, Ottaviani ha vinto la prima manche dopo aver compiuto l’ultimo giro intero in testa. 🔗sport.quotidiano.net

CIV 2025 al via: Andrea Mantovani pronto per il debutto al Misano World Circuit - Il campionato CIV 2025 parte dal Misano World Circuit. L’autodromo intitolato a Marco Simoncelli sarà teatro delle battaglie nelle 5 categorie del Campionato: SBK, Moto3, SS600, Premoto3 e SS300. Mantovani è carico per iniziare la nuova stagione 2025 e la nuova avventura con il Team D’Ettorre. Durante i test della settimana scorsa sempre sul circuito Mwc, Andrea e il team hanno svolto un grande lavoro di messa a punto in particolare della ciclistica in vista del primo weekend di gare. 🔗sport.quotidiano.net

F4: scatta lo show a Misano, 41 piloti da tutto il mondo - E’ tutto pronto per l’inizio della nuova stagione del Campionato Italiano di F4. La serie è organizzata da ACI in collaborazione con WSK Promotion. Il primo appuntamento del Campionato prenderà il via ... 🔗msn.com

Misano: domenica scatta il countdown per l’Emilia Romagna Round del WorldSBK - Sulla griglia di partenza delll’EICMA Riding Fest, l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, in programma a Misano World Circuit dal 13 al 15 giugno. A lanciare l’appuntamento con il campionato mondiale de ... 🔗chiamamicitta.it

Scatta il campionato Endurance - Si alza il sipario sulla 23^ edizione del Campionato Italiano Gran Turismo, che si prepara a regalare una stagione da record su tutti i fronti. Intanto fervono i preparativi al Misano World ... 🔗italiaracing.net