Al Bano | Cantare con l’autotune io non lo farei mai

l’autotune? Beh, vogliamo la modernità e ce la stanno presentando. Non mi stupisco. Io non l’ho mai fatto, ma fossi nato in quest’epoca, chissà, forse l’avrei fatto anch’io, ma sono nato in un’altra epoca in cui era doveroso essere se stessi e Cantare con il dono di mamma natura che a me non è mai mancato”. Così Al Baa a LaPresse la nuova tendenza emersa anche al Concerto del Primo Maggio nel quale va detto che tra le 200 mila presenze in Piazza San Giovanni c’erano moltissimi ragazzi. Tanti genitori hanno portato i bambini a vedere i cantanti da vicino, chi dalle transenne chi dal backstage. “I giovani hanno riscoperto la musica? Era ora” risponde Al Bano che aggiunge: “La musica è la migliore compagnia dell’essere umano, poi ognuno sceglie il genere da ascoltare. 🔗 Lapresse.it - Al Bano: “Cantare con l’autotune io non lo farei mai” “Che cosa penso dei concerti in playback nei quali si canta con? Beh, vogliamo la modernità e ce la stanno presentando. Non mi stupisco. Io non l’ho mai fatto, ma fossi nato in quest’epoca, chissà, forse l’avrei fatto anch’io, ma sono nato in un’altra epoca in cui era doveroso essere se stessi econ il dono di mamma natura che a me non è mai mancato”. Così Al Baa a LaPresse la nuova tendenza emersa anche al Concerto del Primo Maggio nel quale va detto che tra le 200 mila presenze in Piazza San Giovanni c’erano moltissimi ragazzi. Tanti genitori hanno portato i bambini a vedere i cantanti da vicino, chi dalle transenne chi dal backstage. “I giovani hanno riscoperto la musica? Era ora” risponde Alche aggiunge: “La musica è la migliore compagnia dell’essere umano, poi ognuno sceglie il genere da ascoltare. 🔗 Lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Valerio Scanu e Tony Effe, il dissing continua: «Sanremo io l'ho vinto, lui no. Cantare con l'autotune non è un lavoro» - Altro che dissing con Fedez: continua il botta e risposta tra Valerio Scanu e Tony Effe. Intervistato da Monica Setta a 'Generazione Z', il vincitore del festival di Sanremo 2010 ha replicato... 🔗leggo.it

Valerio Scanu: “Tony Effe? Non sa cantare, a Sanremo non è riuscito nemmeno con l’autotune” - (Adnkronos) – "Tony Effe non sa cantare, non è intonato per niente". Così Valerio Scanu, ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio 2 da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha commentato l'esibizione del cantante romano al Festival di Sanremo 2025, dove si è esibito con il brano 'Damme na' mano', classificato al 25esimo posto. […] L'articolo Valerio Scanu: “Tony Effe? Non sa cantare, a Sanremo non è riuscito nemmeno con l’autotune” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Salmo critico sull’uso dell’autotune: “È la furbata del secolo, ne parla bene solo chi non sa cantare” - In occasione dell'intervista a Fanpage per parlare di Gangs of Milano, Salmo - che recita e cura la colonna sonora della serie Sky - parla della polemica di queste settimane sull'autotune: "Chi ne parla bene sono quelli che non sanno cantare. È la furbata del secolo; come ha detto Elio, è un doping". E sul problema di usarlo ai concerti: "Non esiste che se fai musica non sei capace di cantare le tue canzoni dal vivo". 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Io Canto Generation, le pagelle: Al Bano «copiato» dagli U2 (voto 8), Scuccia si pensa Spice Girl (voto 5-); Valerio Scanu contro Tony Effe: «Usare l'autotune e postare due foto non è un lavoro. Io ho vinto Sanremo, lui no; Michelle Hunziker torna in tv con “Io Canto Family”, in giuria: Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fab; L’acuto di Al Bano: «Autotune e computer sono la fine della musica». 🔗Cosa riportano altre fonti