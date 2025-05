“Aiuto la mamma sta male” | il grido dei bimbi che ha svelato l’orrore familiare a San Secondo Parmense

Secondo Parmense (Parma) hanno fatto scattare i soccorsi. La madre era in un lago di sangue. Poco dopo, il padre è morto in un incidente. L'ipotesi del gesto estremo è confermata da fonti investigative a Fanpage.it. La coppia aveva 4 figli, i bimbi ora sono in una struttura protetta. 🔗 Le parole dei due fratellini a una vicina di casa a San(Parma) hanno fatto scattare i soccorsi. La madre era in un lago di sangue. Poco dopo, il padre è morto in un incidente. L'ipotesi del gesto estremo è confermata da fonti investigative a Fanpage.it. La coppia aveva 4 figli, iora sono in una struttura protetta. 🔗 Fanpage.it

