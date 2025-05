Aibvc Club Series Finals sulla spiaggia di Cesenatico si sfidano i migliori atleti di beach volley

Aibvc Club Series Finals, sulla spiaggia di Cesenatico si sfidano i migliori atleti di beach volley - Presentata a Cesenatico la quinta edizione delle Aibvc Club Series Finals, organizzate dall’associazione italiana Beach Volley Club, sotto l’egida dell’Asi. Dopo mesi di battaglie in centinaia di loca ... 🔗cesenatoday.it

Il gotha del beach volley si sfida a Cesenatico - Tutti vorranno esserci, nessuno si vorrà perdere lo spettacolo a cielo aperto più bello, appassionante e coinvolgente d'Italia per le migliaia di beacher ... 🔗livingcesenatico.it