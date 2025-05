Agrivoltaico | noi coerenti ma non possiamo votare senza l' adeguata documentazione

In merito alla normativa regionale sulle fonti rinnovabili, ricordiamo che è la legge nazionale a permettere un'installazione indiscriminata e massiva di impianti fotovoltaici; semmai, le indicazioni della Regione intendono ridurre questi rischi. È ovvio che non intendiamo criminalizzare chi fa impresa né ignorare l'urgenza di raggiungere l'autonomia energetica, ma riteniamo che le energie rinnovabili vadano promosse con criterio.Per questo abbiamo votato favorevolmente un atto di indirizzo che chiede alla Regione misure concrete a difesa del paesaggio, e una delibera per la costituzione di una comunità energetica a Cortona.Quanto alle polemiche sulla variante al Piano Strutturale approvata nell'ultimo consiglio, il Sindaco mostra una grave disinformazione.

