Agresti | Mi aspetto col Verona Inter B Per il Napoli sarà dura

Agresti si esprime sull'imminente turno di campionato con Inter in campo col Verona e Napoli a Lecce. Le sue parole a tal proposito.WEEKEND SCUDETTO – Oggi inizia la trentacinquesima giornata di Serie A e domani scenderanno in campo sia Napoli che Inter. Gli azzurri lo faranno a Lecce alle 18, i nerazzurri in casa col Verona alle 20.45. Potrebbe essere una giornata determinante per la volata finale. Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime in questo modo sulle due delicate sfide delle prime della classe: «Sulla carta è la partita più difficile che il Napoli ha, perché vai a Lecce contro una squadra che si gioca tutto o molto. In questo periodo meglio affrontare una squadra magari più forte ma che non ha obiettivi, piuttosto che squadre che stanno con l'acqua alla gola.

