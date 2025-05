Agire coesi per la difesa del lavoro e a sostegno del commercio le priorità di Mcl

Agire coesi per la difesa del lavoro e a sostegno del commercio a Messina, per tutelare chi desidera lavorare in questo comparto ma anche chi, attraverso l’apertura di un esercizio commerciale, si impegna in prima linea per sostenere l’economia. 🔗 Messinatoday.it - "Agire coesi per la difesa del lavoro e a sostegno del commercio", le priorità di Mcl “Organizzazioni e Amministrazione Comunale devonoper ladele adela Messina, per tutelare chi desidera lavorare in questo comparto ma anche chi, attraverso l’apertura di un esercizio commerciale, si impegna in prima linea per sostenere l’economia. 🔗 Messinatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spese per la difesa in Europa: perché adesso si parla di «agire insieme» - Il presidente del Consiglio europeo António Costa ha convocato un summit a marzo. Il dubbio non è se investire, ma come. Mentre il nuovo segretario generale della Nato suggerisce di destinare parte del welfare alla difesa 🔗vanityfair.it

Sicurezza sul lavoro, Meloni: "Il cordoglio non basta. Bisogna agire". Ecco il piano del governo - La presidente del Consiglio: "Celebriamo il 1° maggio con i fatti". Reperiti altri 600 milioni e in totale salgono a oltre 1,2 miliardi le risorse disponibili per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro 🔗ilgiornale.it

Gcap e cooperazione nella Difesa europea. Il momento di agire è ora - Per molto tempo abbiamo pensato che non sarebbe successo nulla in Europa, ci siamo preparati a operare in missioni di peacekeeping lontano dai nostri confini e senza una minaccia diretta ai nostri territori. Tutto questo è cambiato con l’invasione russa dell’Ucraina, che è servita da sveglia per il Vecchio continente, per capire che il mondo è più insicuro di come ce lo eravamo immaginato. Oggi, quindi, siamo nella condizione per cui, se non ci dotiamo degli strumenti per proteggerci, saremo vulnerabili alle aggressioni esterne. 🔗formiche.net

Cosa riportano altre fonti

Agire coesi per la difesa del lavoro e a sostegno del commercio, le priorità di Mcl; Mcl celebra il 1 Maggio a difesa di un lavoro degno, sicuro e rispettoso dell’ambiente; Area allagabile a difesa di Faenza. Il Comune dà il via ai lavori; Presentato a Silvi il corso antiviolenza femminile organizzato dall'amministrazione comunale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia