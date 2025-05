Aggressione al laboratorio di Pavullo Ausl Modena chiarisce | Nessuna aggressione garantita la sicurezza del personale

Ausl di Modena chiarisce la dinamica dell’episodio avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio all’ospedale di Pavullo, smentendo quanto diffuso dalla sigla sindacale UIL-FPL. Pavullo, operatrice sanitaria sola di notte affronta uomo ubriaco e insanguinato: le accuse della UIL FPL. 🔗 Modenatoday.it - Aggressione al laboratorio di Pavullo, Ausl Modena chiarisce: "Nessuna aggressione, garantita la sicurezza del personale" L’dila dinamica dell’episodio avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio all’ospedale di, smentendo quanto diffuso dalla sigla sindacale UIL-FPL., operatrice sanitaria sola di notte affronta uomo ubriaco e insanguinato: le accuse della UIL FPL. 🔗 Modenatoday.it

La Uil critica l’Ausl: “Lavoratori isolati, situazione grave” - Il sindacato segnala un potenziale pericolo vissuto da una lavoratrice al laboratorio di analisi di Pavullo. L’azienda sanitaria non conferma la dinamica descritta: “E l’attenzione al tema sicurezza è ... 🔗msn.com

'Ospedale di Pavullo, garantite condizioni di sicurezza per i professionisti del laboratorio di analisi' - L’Ausl di Modena interviene rispetto alla ricostruzione dell’evento così come diffusa dalla sigla sindacale Uil ... 🔗lapressa.it

Aggressione choc a Pavullo: coltellate in strada tra ragazze - PAVULLO. Salgono dalla pianura a Pavullo per ... indagando per capire l’esatta dinamica e le responsabilità di un’aggressione complessa, che ha visto coinvolte almeno sette ragazze, tutte ... 🔗msn.com