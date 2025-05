Aggredisce di nuovo la ex compagna | 53enne arrestato ancora dai carabinieri

Aggredisce (di nuovo) l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento e finisce in carcere.É successo a Omegna, dove nella serata di mercoledì 30 aprile i carabinieri hanno arrestato un 53enne, accusato di lesioni personali e di violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna. 🔗 Novaratoday.it - Aggredisce (di nuovo) la ex compagna: 53enne arrestato (ancora) dai carabinieri (di) l'exnonostante il divieto di avvicinamento e finisce in carcere.É successo a Omegna, dove nella serata di mercoledì 30 aprile ihannoun, accusato di lesioni personali e di violazione del divieto di avvicinamento alla ex. 🔗 Novaratoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ricorda il viaggio insieme in Myanmar: «Tornerò di nuovo, sempre insieme a te» - La compagna del critico d’arte ha ricordato un viaggio della coppia in Myanmar: «La purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno ritornare di nuovo sempre insieme a te» 🔗vanityfair.it

Aggredisce la compagna durante il Carnevale: 30enne arrestato dai Carabinieri - Domenica sera, i Carabinieri della Compagnia di Montella sono intervenuti durante il carnevale montemaranese, per sedare una lite tra un uomo e una donna. L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione al 112, mentre i militari dell’Arma erano già impegnati nei servizi di ordine pubblico... 🔗avellinotoday.it

“Dammi il cellulare!” e poi il calcio alla testa: aggredisce compagna per gelosia, video lo incastra - A Reggio Calabria un uomo è stato sottoposto al braccialetto elettronico dopo aver aggredito la compagna con un violento calcio alla testa sferrato in strada per gelosia, come documentato in un video di una telecamera di sicurezza. Le indagini hanno rivelato mesi di maltrattamenti. La vittima ha trovato il coraggio di denunciare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggredisce (di nuovo) la ex compagna: 53enne arrestato (ancora) dai carabinieri; Aggredisce di nuovo l’ex compagna, questa volta il 53enne finisce in carcere; Correggio, sperona l'auto dell'ex fidanzata e aggredisce il suo nuovo compagno: arrestato per tentato omicidio; Insegue l’ex con il nuovo compagno e li aggredisce: arrestato 38enne incensurato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggredisce di nuovo l’ex compagna, questa volta il 53enne finisce in carcere - Ha picchiato nuovamente l’ex compagna che era tornata a casa per prendere alcuni effetti personali. Protagonista della vicenda è il 53enne di Omegna che appena pochi giorni prima era stato messo agli ... 🔗ecorisveglio.it

Augusta, 32enne aggredisce il nuovo compagno dell’ex: agenti intervengono con lo spray - Dramma sfiorato ad Augusta dove è stato necessario l'intervento delle Autorità per placare l'ira di un 32enne. 🔗newsicilia.it

Un uomo di 53 anni aggredisce l'ex in casa, arrestato per lesioni - L'uomo aveva il divieto di avvicinamento. Ad allertare i militari un vicino di casa della coppia. I carabinieri hanno dovuto forzare la porta dell'appartamento con una spallata: all'interno hanno trov ... 🔗rainews.it