Agenzia delle Entrate concordato 2025-26 al via | online il software

Concordato preventivo biennale 2025-26: disponibile il software dell'Agenzia delle Entrate - Al via il concordato preventivo biennale per il biennio 2025-26. E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software 'Il tuo Isa 2025 Cpb' per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026. Lo fa sapere l'Agenzia delle Entrate in una nota. Quest'anno l'adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via 'autonoma', cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025. 🔗quotidiano.net

Scontro fra Meta e il fisco italiano, che reclama 877 milioni di versamenti Iva. Il colosso americano di Facebook e Instagram beffa l’Agenzia delle Entrate - Milano, 1 aprile 2025 – Ha deciso di non seguire la strada dell'accertamento con adesione, davanti all'Agenzia delle Entrate, il colosso Meta, fondato da Mark Zuckerberg, a cui è stata contestata un'omessa dichiarazione e un mancato pagamento, tra il 2015 e il 2021, dell'Iva per un totale di oltre 877 milioni di euro. Scaduto il termine previsto a marzo, dunque, da quanto si è saputo, il gruppo statunitense ha deciso di non saldare i conti col fisco italiano. 🔗ilgiorno.it

Contribuente casertano 'battuto' dall'Agenzia delle Entrate. "Regolari notifiche su 7 cartelle" - La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un contribuente di Caserta contro l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) in merito a sette cartelle di pagamento, con una decisione che rafforza il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione. L'uomo... 🔗casertanews.it

Concordato preventivo biennale 2025-26: disponibile il software dell'Agenzia delle Entrate - Disponibile il software per il calcolo dell'indice di affidabilità e l'adesione al concordato per il biennio 2025-26. 🔗msn.com

Al via il concordato preventivo biennale per il 2025 e 2026: il software disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate - L’Agenzia delle Entrate presenta il software aggiornato per calcolare l’indice sintetico di affidabilità e aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026, rivolto a contribuenti di agricoltura, m ... 🔗gaeta.it

Entrate: concordato 2025-26 al via, online il software - Il programma serve per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e accedere alla proposta di concordato preventivo biennale ... 🔗ilsole24ore.com