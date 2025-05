Affari tuoi Vip nomi degli ospiti protagonisti e le curiosità sullo Speciale

Affari tuoi Vip", nomi degli ospiti protagonisti e le curiosità sullo Speciale. È tutto pronto per una serata che promette ascolti da record e intrattenimento allo stato puro. Rai 1 punta sull'asso più amato del momento, affiancato da una squadra di volti noti e performance musicali dal vivo, per trasformare un collaudato format del preserale in un evento da prima serata. Ma dietro i riflettori, si cela una strategia precisa: consolidare il successo di un conduttore che è ormai ben più di una scommessa vinta. Vediamo tutte le curiosità sull'attesissimo evento televisivo. (.)Affari tuoi Vip: un format familiare che si reinventa in prima serataAffari tuoi Vip non è solo una puntata Speciale del celebre game show di Rai 1: è un vero e proprio esperimento editoriale. Domenica 4 maggio, in prima serata sulla rete ammiraglia, il programma debutterà in una nuova veste arricchita da ospiti famosi, performance live e un'atmosfera da varietà di lusso.

Stefano De Martino guida Affari Tuoi VIP in prima serata: appuntamento il 2 maggio su Rai 1, ecco gli ospiti - Il 2 maggio su Rai 1 arriva Affari Tuoi VIP in prima serata. Dopo i record su Rai 1 e Rai 2, Stefano De Martino punta a un nuovo trionfo. Il prossimo 2 maggio, Rai 1 propone in prima serata una puntata speciale di Affari Tuoi VIP, condotta da Stefano De Martino. Dopo il successo ottenuto nell'access prime time, il conduttore porta il game show in prima serata, promettendo un appuntamento ricco di emozioni e ospiti d'eccezione e magari di nuovi record d'ascolto. 🔗movieplayer.it

AFFARI TUOI: RAI1 PREMIA DE MARTINO CON UNO SPECIALE IN PRIMA SERATA CON TANTI VIP - Affari Tuoi è inarrestabile. Il game show dell’access di Rai1 è sempre più forte e amato dal pubblico e Stefano De Martino ha trasformato una già potente Ferrari in un razzo supersonico. La media di ascolti è superiore all’ottima media di Amadeus, mentre tutti a partire dalla Rai si attendevano un calo di almeno un paio di punti, e la crescita nei target è impressionante. Il dato nel commerciale e nei giovani ha dato il ko definitivo a Striscia la Notizia, portando sulla Tv di Stato ulteriore pubblico in fuga da Mediaset e il tutto per la gioia di Rai Pubblicità. 🔗bubinoblog

