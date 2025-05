Affari Tuoi va in onda oggi venerdì 2 maggio? Come cambia la programmazione perché? Il motivo

Affari Tuoi oggi, venerdì 2 maggio 2025, va in onda? La Rai ha deciso di cambiare la programmazione di uno dei quiz game più amati dai telespettatori. Scopriamo insieme se sarà trasmesso nell'access prime time di questa sera e cosa andrà al suo posto.Affari Tuoi, oggi venerdì 2 maggio, va in onda? Non sarà trasmesso, ecco il perchéAncora uno stop per Affari Tuoi. Il quiz game, condotto da Stefano De Martino, era previsto nella prima serata di questa sera con uno speciale che vedeva Come protagonisti molti ospiti di Step (Stasera tutto è possibile). Al suo posto invece sarà trasmesso uno Speciale dell'Eredità.Marco Liorni condurrà, a partire dalle 21.30, una puntata dedicata alla bella stagione e al desiderio di partire. Protagonisti della serata, saranno sei coppie di personaggi del mondo dello spettacolo.

