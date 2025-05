Affari Tuoi cancellato | cosa accade in Rai

Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi "cancellato": cosa accade in Rai Affari Tuoi è stata "cancellata" per far spazio a L'Eredità. Ecco allora che la fascia oraria dopo l’edizione delle 20 del Tg1 fa spazio a Bruno Vespa e Cinque Minuti e, successivamente, a Marco Liorni. Il conduttore di Rai 1 raddoppierà e – dopo la tradizionale puntata della fascia preserale – condurrà una puntata inedita ("Tutti in viaggio") del game show di Rai 1 in prima serata.Tra i concorrenti ci saranno sei coppie di vip tra cui Martina Colombari e Alessandro Costacurta; il duo comico Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino con Emanuela Rossi, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Giuseppe Zeno e Margareth Madè e Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42469287 Voci riportate da Giuseppe Candela vedono dietro la cancellazione di Affari Tuoi alcuni recenti cambi di palinsesto. 🔗 Novità nei palinsesti Rai. Stefano De Martino infatti non andrà in onda venerdì 2 maggio. La puntata diè stata "cancellata" per far spazio a L'Eredità. Ecco allora che la fascia oraria dopo l’edizione delle 20 del Tg1 fa spazio a Bruno Vespa e Cinque Minuti e, successivamente, a Marco Liorni. Il conduttore di Rai 1 raddoppierà e – dopo la tradizionale puntata della fascia preserale – condurrà una puntata inedita ("Tutti in viaggio") del game show di Rai 1 in prima serata.Tra i concorrenti ci saranno sei coppie di vip tra cui Martina Colombari e Alessandro Costacurta; il duo comico Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino con Emanuela Rossi, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Giuseppe Zeno e Margareth Madè e Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42469287 Voci riportate da Giuseppe Candela vedono dietro la cancellazione dialcuni recenti cambi di palinsesto. 🔗 Liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Affari Tuoi”, la decisione della Rai su Stefano: cosa succede - News Tv. Stefano De Martino continua a essere al centro dei piani strategici della Rai. Dopo una stagione di grandi risultati con Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1, il conduttore è pronto ad una nuova sfida. Viale Mazzini potrebbe mettere in campo una mossa inedita, mai concessa neanche ai grandi del passato, come Amadeus. Cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Amici”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione choc, spoiler Leggi anche: Tv in lutto, addio all’amato volto della famosa serie La Rai punta tutto su Stefano De Martino La ... 🔗tvzap.it

“Affari tuoi”, raptus di De Martino: cosa calpesta e sfascia a terra (VIDEO) - News TV. Un momento di pura tensione ha scosso l’ultima puntata di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il conduttore in un momento di raptus ha calpestato un oggetto “fortunato” scatenando una valanga di polemiche sui social. A dare origine alla reazione di De Martino è stata la partita, non proprio perfetta, della concorrente Michelle per la regione Valle d’Aosta. 🔗tvzap.it

Affari Tuoi, De Martino, Sabrina e Francesca sconvolti: cosa c'è dietro a questa foto - Ultimo giorno di marzo e ultimo appuntamento del mese con Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, della fortuna e del Dottore. Siamo nel regno di Stefano De Martino, su Rai 1, il programma che ogni sera ipnotizza milioni di italiani e macina cifre stratosferiche in termini di share. La puntata in questione è quella di lunedì 31 marzo. Questa volta la fortuna ha scelto due concorrenti speciali: le gemelle Sabrina e Francesca, provenienti da Rimini e in rappresentanza, va da sé, dell'Emilia Romagna. 🔗liberoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Affari Tuoi cancellato: cosa accade in Rai; Affari Tuoi, De Martino cancellato: perché non va in onda stasera 2 maggio; Bruno Vespa cancellato da Jannik Sinner, l'intervista al Tg1 al posto di Cinque Minuti: slitta Affari Tuoi; Affari tuoi con Stefano De Martino cancellato stasera su Rai 1: quando andrà in onda la nuova puntata?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Affari Tuoi non va in onda stasera: quando torna il programma condotto da Stefano De Martino - Questa sera, venerdì 2 maggio, Affari Tuoi non va in onda. Al suo posto Cinque Minuti di Bruno Vespa in versione più lunga e uno speciale de L'Eredità ... 🔗fanpage.it

De Martino, Affari Tuoi cancellato: perché non va in onda stasera 2 maggio - Nell’access prime time di oggi venerdì 2 maggio salterà l’appuntamento col game show macina-ascolti di Rai 1: in prima serata spazio a Marco Liorni e L’Eredità ... 🔗libero.it

Affari tuoi, Davide fa un errore clamoroso e piange: “Ho dato retto alla mia nipotina”, finale devastante - Nella puntata del 30 aprile, Davide si lascia influenzare dal consiglio della nipotina Vittoria e cambia pacco perdendo 200.000 mila euro. 🔗libero.it