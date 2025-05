AfD nel mirino dell’intelligence tedesca che li classifica come estremisti di destra Il partito | manovra politica contro di noi

tedesca, ha ufficialmente classificato Alternative für Deutschland (AfD) come un’organizzazione estremista di destra. La decisione, annunciata dopo anni di monitoraggio e indagini, segna un punto di svolta nella politica tedesca e solleva interrogativi sul futuro del partito populista e sull’azione incalzante dei suoi detrattori.Afd, da “caso sospetto alla sentenza dell’intelligence tedesca: «estremisti di destra»Un caso di deriva giudiziaria. Finora l’AfD a livello federale era stato classificato come “caso sospetto” di estremismo di destra. Ora l’Ufficio per la protezione della Costituzione fa un ulteriore passo avanti e assesta un colpo al di sotto della cintura e assevera, nero su bianco: a causa del «carattere estremista del partito nel suo complesso e che ignora il rispetto della dignità umana», l’Ufficio ne ha ora confermato la classificazione come partito estremista di destra. 🔗 Secoloditalia.it - AfD nel mirino dell’intelligence tedesca che li classifica come “estremisti di destra”. Il partito: manovra politica contro di noi La Germania trema di fronte all’ennesimo terremoto politico. L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l’intelligence interna, ha ufficialmenteto Alternative für Deutschland (AfD)un’organizzazione estremista di. La decisione, annunciata dopo anni di monitoraggio e indagini, segna un punto di svolta nellae solleva interrogativi sul futuro delpopulista e sull’azione incalzante dei suoi detrattori.Afd, da “caso sospetto alla sentenza: «di»Un caso di deriva giudiziaria. Finora l’AfD a livello federale era statoto“caso sospetto” di estremismo di. Ora l’Ufficio per la protezione della Costituzione fa un ulteriore passo avanti e assesta un colpo al di sotto della cintura e assevera, nero su bianco: a causa del «carattere estremista delnel suo complesso e che ignora il rispetto della dignità umana», l’Ufficio ne ha ora confermato lazioneestremista di. 🔗 Secoloditalia.it

Ne parlano su altre fonti

"L'Italia è nel mirino della Jihad". L'allarme nel rapporto dell'intelligence - I luoghi di culto del nostro Paese e, di conseguenza, l'Italia, sono ancora nel mirino dei fondamentalisti islaimici: sul web la propaganda che invita all'azione 🔗ilgiornale.it

L'allarme dell'intelligence italiana: "Le nostre chiese nel mirino della jihad" - I luoghi di culto del nostro Paese e, di conseguenza, l'Italia, sono ancora nel mirino dei fondamentalisti islaimici: sul web la propaganda che invita all'azione 🔗ilgiornale.it

Afd “estremista, viola la dignità umana”: lo schiaffo dell’intelligence tedesca all’ultradestra - Alternative fur Deutschland è stata ufficialmente designata come organizzazione estremista dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bundesamt für Verfassungsschutz, Bfv), l’agenzia dell’intelligence tedesca che monitora le attività potenzialmente anticostituzionali sul fronte interno e offre un presidio avanzato tanto al controspionaggio quanto alla minaccia delle attività eversive alla Repubblica Federale. 🔗it.insideover.com

Se ne parla anche su altri siti

AfD nel mirino dell'intelligence tedesca che li classifica come estremisti di destra. Il partito: manovra politica contro di noi; Germania, per i servizi di intelligence Afd è un partito di «estrema destra incompatibile con la democrazia; Afd a congresso, parola d’ordine: seppellire gli scandali nazi; Mercatini e Giubileo, l’Italia si blinda dopo Magdeburgo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Germania, intelligence: Afd partito estremista di destra - AfD: 'Decisione politica, decideremo presto se intraprendere azione legale'. Scholz: 'No a procedura affrettata di divieto' ... 🔗msn.com

Germania, l'intelligence tedesca dichiara Afd un «pericolo per la democrazia». Ecco cosa rischia ora il partito - L'ufficio federale per la Protezione della Costituzione ha classificato Afd, il partito guidato da Alice Weidel, come di "estrema destra", definendo dunque la formazione ... 🔗msn.com

Germania, per l’intelligence l’Afd è un partito estremista: “Vìola la dignità dell’uomo” - I Servizi segreti dopo 4 anni di indagine: “Il concetto di popolo dominato da principi etnici e legato alla discendenza è incompatibile con l’ordine ... 🔗repubblica.it