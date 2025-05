Afd estremista viola la dignità umana | lo schiaffo dell’intelligence tedesca all’ultradestra

Alternative fur Deutschland è stata ufficialmente designata come organizzazione estremista dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bundesamt für Verfassungsschutz, Bfv), l'agenzia dell'intelligence tedesca che monitora le attività potenzialmente anticostituzionali sul fronte interno e offre un presidio avanzato tanto al controspionaggio quanto alla minaccia delle attività eversive alla Repubblica Federale. Si tratta di una novità assoluta: mai era successo che un partito fresco del secondo posto alle elezioni federali, prossimo a diventare la prima forza d'opposizione e forte del consenso di un quinto dei tedeschi ottenesse una designazione che apre alla possibilità legale di intercettare le comunicazioni dei suoi leader, di sorvegliarli e di chiedere conto delle attività politiche della formazione.

Per i servizi tedeschi Afd “è di estrema destra. Ignora la dignità umana, incompatibile con democrazia” - Mille pagine scritte dai servizi interni che confermano la certezza che il partito stia perseguendo sforzi diretti contro il libero ordinamento democratico in aree chiave e che sia da considerarsi una formazione di “estrema destra”. L’ufficio federale per la Protezione della Costituzione – Bundesamt für Verfassungsschutz (Bvf) – si è espresso su Alternative für Deutschland, che finora era stato classificato come ‘caso sospetto’ di estremismo di destra. 🔗ilfattoquotidiano.it

