AfD cordone sanitario e la difesa della democrazia La lezione di Pasquino

cordone sanitario si riferisce alle misure effettuate per circoscrivere e bloccare infezioni e contagi e i loro portatori. La sua comparsa nel linguaggio e nella pratica della politica internazionale avvenne negli anni Venti del secolo scorso. Un po’ in tutti gli Stati europei, a prescindere dal loro tipo di governo, democratico oppure, più spesso, non democratico, si diffuse la paura del bolscevismo la cui rivoluzione si era affermata in maniera violenta e eclatante in Russia nel 1917. Molti governanti europei decisero che bisognava proteggersi dalla possibilità, che era anche il progetto lanciato, sostenuto e, finché ne ebbe le forze, perseguito da Lev Davidovic Trotskij (1879-1940), che trasportato dalla rivoluzione permanente il virus bolscevico infettasse la politica dei loro stati e delle loro nazioni e contagiasse le loro popolazioni. 🔗 Formiche.net - AfD, cordone sanitario e la difesa della democrazia. La lezione di Pasquino Nota quasi esclusivamente nel lessico medico l’espressionesi riferisce alle misure effettuate per circoscrivere e bloccare infezioni e contagi e i loro portatori. La sua comparsa nel linguaggio e nella praticapolitica internazionale avvenne negli anni Venti del secolo scorso. Un po’ in tutti gli Stati europei, a prescindere dal loro tipo di governo, democratico oppure, più spesso, non democratico, si diffuse la paura del bolscevismo la cui rivoluzione si era affermata in maniera violenta e eclatante in Russia nel 1917. Molti governanti europei decisero che bisognava proteggersi dalla possibilità, che era anche il progetto lanciato, sostenuto e, finché ne ebbe le forze, perseguito da Lev Davidovic Trotskij (1879-1940), che trasportato dalla rivoluzione permanente il virus bolscevico infettasse la politica dei loro stati e delle loro nazioni e contagiasse le loro popolazioni. 🔗 Formiche.net

Se ne parla anche su altri siti

Premio Gratitudine 2025 al professor Silvio Garattini per il suo impegno in difesa del servizio sanitario nazionale - “Per aver sempre coltivato la prevenzione per la salvaguardia del servizio sanitario pubblico”. È con questa motivazione che la Fondazione Ospedale Alba-Bra onlus assegnerà venerdì 28 marzo, nell’auditorium dell’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, il Premio Gratitudine 2025 al professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”. Ogni edizione del premio è destinata a chi è un esempio, a “qualcuno che nel corso della vita si è contraddistinto per un’azione spontanea e incondizionata di alto valore sociale. 🔗bergamonews.it

Tosi: “Salvini? È irrilevante, e ha già un cordone sanitario attorno" - Venezia. Questione di stile, dice Flavio Tosi. “Ognuno c’ha il suo. Noi abbiamo il nostro: garbato e vincente. Ma se Salvini ritiene di avere questo atteggiamento verso Tajani e Forza Italia, ne prendiamo atto”. A fare il bersaglio mobile anche no. “È naturale che la Lega rivendichi il suo ruolo e cerchi più spazio”, dichiara al Foglio il responsabile dei forzisti in Veneto. “Gli amici del Carroccio vanno capiti: versano in una dicotomia di pensiero complicata da conciliare. 🔗ilfoglio.it

Aggressioni al personale sanitario: al Meyer le lezioni di difesa della polizia - Firenze, 29 aprile 2025 – Lezioni della Polizia di Stato di Firenze per insegnare al personale del Meyer strategie e tattiche anti-aggressione. Anche medici, infermieri e operatori sanitari dell’ospedale pediatrico fiorentino, negli ultimi tempi, si sono trovati ad affrontare il fenomeno sempre crescente della violenza in corsia. Di qui l’idea della Direzione sanitaria di coinvolgere i professionisti della sicurezza in modo da fornire al personale del Meyer strumenti semplici ed efficaci per affrontare le situazioni più difficili. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

AfD, cordone sanitario e la difesa della democrazia. La lezione di Pasquino; In Germania è caduto il cordone sanitario intorno all'estrema destra. Cdu e AfD insieme contro i migranti; La Germania a uno snodo decisivo; Le Capitali - In Germania la CDU infrange ogni tabù, vota con AfD e incrina il cordone sanitario. 🔗Se ne parla anche su altri siti

AfD, cordone sanitario e la difesa della democrazia. La lezione di Pasquino - Nota quasi esclusivamente nel lessico medico l’espressione cordone sanitario si riferisce alle misure effettuate per circoscrivere e bloccare infezioni e contagi e i loro portatori. La sua comparsa ne ... 🔗formiche.net

Si rompe il cordone sanitario, Austria verso il primo governo di estrema destra dal dopoguerra - Dunque sembra proprio che in Europa il cordone sanitario, ovvero il rifiuto da ... attraverso il contiguo movimento di estrema destra Afd, anch’esso in fortissima ascesa come detto prima. 🔗msn.com