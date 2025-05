AEW | Niente rinnovo per EJ Nduka addio alla compagnia

L'estate scorsa l'allora campione mondiale della AEW, Swerve Strickland, aveva fatto dichiarazioni importanti: "Tenete d'occhio Lee Johnson e EJ Nduka". I due si erano alleati in ROH e il "Giudice" EJ aveva addirittura fatto la sua comparsa in una puntata di Collision accanto a Swerve e Prince Nana. Tutto sembrava apparecchiato per un ruolo importante nella federazione, ma le cose non sono mai passate al livello successivo. E probabilmente non lo faranno più.Contratto non rinnovatoCome riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, infatti, la compagnia di Tony Khan avrebbe deciso di non rinnovare il contratto di EJ Nduka, che quindi ora torna ad essere libero di lottare per qualsiasi federazione. Un vero peccato, per un atleta che non è riuscito a trovare successo né in NXT né in AEW nonostante un fisico invidiabile e delle qualità innegabili, mostrate soprattutto in MLW prima dell'approdo a Jacksonville.

