AEW | Chat private con Mercedes Moné il nuovo servizio esclusivo della TBS Champion

Mercedes Moné è una figura di spicco nel mondo del pro wrestling e conosce bene il proprio valore, considerando che è una delle star principali della AEW. Con una fanbase enorme alle spalle, la TBS Champion ha deciso di lanciare un nuovo servizio esclusivo che sta già facendo discutere: Un sistema di messaggistica privata riservato ai suoi superfans, disponibile al costo di 99,99 dollari al mese.Attraverso il suo sito ufficiale, Moné ha annunciato questa nuova modalità per permettere ai fan di connettersi direttamente con lei. Ha spiegato che i suoi "super fan sono sempre stati i suoi super amici" e ora potranno scriverle in privatamente tramite una piattaforma dedicata.Chi si iscrive avrà accesso a messaggi esclusivi, personali e privati con Mercedes, oltre a ricevere il suo numero riservato, utilizzabile solo dai suoi superfans:"I miei super fan sono sempre stati i miei super amici.

