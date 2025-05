Zonawrestling.net - AEW: Annunciata residenza di diverse settimane nella storica ex ECW Arena

La leggendariaospiterà sette eventi tra Dynamite, Collision e Death Before DishonorL’AEW ha annunciato ufficialmente che terrà unadi duepresso la2300di Filadelfia, un evento senza precedenti per la compagnia di Tony Khan. La serie di show inizierà il 27 agosto e si concluderà l’11 settembre 2025, includendo episodi di Dynamite, Collision e persino il pay-per-view di Ring of Honor, Death Before Dishonor.Un calendario ricco di appuntamenti imperdibiliLadell’All Elite Wrestling alla 2300comprenderà ben sette eventi in totale:Mercoledì 27 agosto: AEW DynamiteSabato 30 agosto: AEW CollisionMercoledì 3 settembre: AEW DynamiteVenerdì 5 settembre: ROH Death Before DishonorSabato 6 settembre: AEW CollisionMercoledì 10 settembre: AEW DynamiteGiovedì 11 settembre: Registrazione speciale di AEW CollisionSi tratta della prima voltastoria che l’AEW terrà i propri show in questa leggendaria struttura, considerata un vero e proprio tempio del wrestling indipendente americano. 🔗 Zonawrestling.net