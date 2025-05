Aeroporto d’Abruzzo | sempre più vicino il collegamento con la Croazia

collegamento con la Croazia è una delle priorità sul tavolo di Saga, la società che gestisce lo scalo aeroportuale abruzzese.A confermarlo è il presidente della società di gestione aeroportuale, Giorgio Fraccastoro, rispondendo alle sollecitazioni del sindaco di Pescara, Carlo Masci e del. 🔗 Chietitoday.it - Aeroporto d’Abruzzo: sempre più vicino il collegamento con la Croazia Ilcon laè una delle priorità sul tavolo di Saga, la società che gestisce lo scalo aeroportuale abruzzese.A confermarlo è il presidente della società di gestione aeroportuale, Giorgio Fraccastoro, rispondendo alle sollecitazioni del sindaco di Pescara, Carlo Masci e del. 🔗 Chietitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Deve scontare più di 7 anni per traffico di sostanze stupefacenti: 34enne arrestato all'aeroporto d'Abruzzo - Un arresto e due respingimenti da parte della polizia di Stato all’aeroporto d’Abruzzo nella giornata di giovedì 13 febbraio. In manette è finito un cittadino tunisino sul quale gravava un ordine di esecuzione della pena di 7 anni e 4 mesi per reati connessi al traffico di sostanze... 🔗chietitoday.it

Casartigiani sull'aeroporto: "Con gli attuali voli e le future misure Abruzzo sempre più attrattivo" - Anche Casartigiani Abruzzo, insieme ad altre associazioni di categoria, operatori economici e culturali e ai sindaci, ha partecipato al primo tavolo tecnico “Decolliamo Insieme”, organizzato dalla Saga per il rilancio dell’aeroporto d’Abruzzo. L'iniziativa si è tenuta lo scorso 26 marzo nella... 🔗ilpescara.it

L'aeroporto d’Abruzzo tra gli scali economicamente più convenienti: prezzi intorno ai 31 euro sui voli nazionali - Un primato che rende l'aeroporto d’Abruzzo decisamente appetibile: lo scalo è risultato quello economicamente più conveniente d’Italia nell'ultimo anno. A dirlo è un’analisi del Corriere della Sera realizzata sulle piattaforme specializzate sul costo dei biglietti aerei e facente riferimento... 🔗chietitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aeroporto d’Abruzzo, da Pescara si vola anche per Malpensa e Valencia; Sequestrate 1.500 magliette da calcio vintage contraffatte tra Pescara e Montesilvano, due denunciati [VIDEO]; Di Marco sul turismo in Abruzzo: Si può e si deve fare di più soprattutto per i borghi; Abruzzo, il Pd presenta le quattro segreterie provinciali. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online