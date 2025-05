Aeroporto continua a crescere il traffico passeggeri | a maggio attesi circa 900 mila viaggiatori

continua il trend di crescita del traffico passeggeri all'Aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, ad aprile sono transitati 815.545 viaggiatori, +3,06% rispetto ad aprile 2024 (791.308).

Aeroporto, continua a crescere il traffico passeggeri: a maggio attesi circa 900 mila viaggiatori - I dati diffusi dalla Gesap indicano che, rispetto ad aprile dell'anno scorso, il numero delle persone in transito al Falcone Borsellino è salito del 3,06%, passando da 791.308 a 815.545 ... 🔗palermotoday.it

Aeroporto Palermo: aprile da record con oltre 800 mila passeggeri (+3%) - L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo continua a registrare numeri in crescita, confermandosi uno snodo centrale per il traffico aereo della Sicilia. Secondo i dati ufficiali diffus ... 🔗blogsicilia.it

Continuano a crescere i passeggeri del Trieste Airport: +41,6% nel primi tre mesi del 2025 - GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Vola sempre più in alto Trieste Airport. Lo scalo di Ronchi dei legionari continua la sua espansione e ha registrato negli ultimi 15 mesi una crescita significativa sia nel t ... 🔗informazione.it