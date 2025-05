Aereo ultraleggero precipita su un capannone | Feliciano muore nello schianto

Aereo di Castel Ritaldi, con un ultraleggero che è precipitato su un capannone di un'azienda, è morto Feliciano Stoppaccioli, imprenditore 71enne di Trevi. L'uomo è rimasto intrappolato nel velivolo ed è morto tra le fiamme divampate dopo l'impatto.

Tragedia sfiorata a Cino, aereo ultraleggero precipita vicino alle case - Incidente aereo questa mattina a Cino, in Bassa Valtellina, dove un ultraleggero con due persone a bordo è precipitato non lontano dalle abitazioni di via Torchi. A bordo del velivolo, partito dall’aviosuperficie di Alzate Brianza (Como), si trovavano una donna di 43 anni e un uomo di 58 anni... 🔗sondriotoday.it

Genova, precipita ultraleggero: morte due persone, i corpi tra i resti dell’aereo - Drammatico incidente a Isola del Cantone, in provincia di Genova, dove un velivolo ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, nella frazione di Montessoro. I soccorsi sul posto Sul luogo dell’incidente si è subito attivata una grande mobilitazione di mezzi di soccorso. Presenti gli operatori del 118, la Croce Rossa di Isola del Cantone, i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e i carabinieri. 🔗tvzap.it

Aereo ultraleggero precipita vicino Genova, morte due persone - Roma, 2 aprile 2025 – Un aereo ultraleggero è precipitato oggi nell’entroterra di Genova, presso l’Isola del Cantone. Sono stati i Vigili del Fuoco a dare l’allarme, allertati per un velivolo visto volare a bassissima quota tra gli alberi per poi schiantarsi e prendere fuoco pochi istanti dopo. Sul posto sono intervenuti anche il 118, la Croce Rossa, i carabinieri e il Soccorso Alpino. Nulla da fare per le due persone a bordo: i loro copri senza vita sono stati ritrovati poco dopo le 14. 🔗quotidiano.net

Ultraleggero precipita in Umbria, morto il pilota. Passeggero si salva lanciandosi prima dello schianto - Incidente aereo in Umbria. Il pilota di un ultraleggero è morto carbonizzato giovedì primo maggio intorno alle 16,40 ... 🔗msn.com

Ultraleggero si schianta sul capannone di un’azienda: un morto e un ferito in Umbria - Un velivolo ultraleggero è precipitato all’interno di un’azienda specializzata nella produzione di dispositivi sanitari nel comune di Castel Ritaldi ... 🔗fanpage.it

Ultraleggero precipita su una fabbrica, un morto e un ferito - E' un uomo di 70 anni la vittima dell'incidente che ha interessato un ultraleggero oggi pomeriggio in Umbria. Lo riferiscono i carabinieri, che stanno compiendo accertamenti sull'accaduto. L'uomo, del ... 🔗informazione.it