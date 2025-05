Aequilibrium cup | brillano cinque atlete dell’Asd Brindisi Volley

Brindisi – cinque atlete dell’Asd Brindisi Volley hanno fatto parte della rappresentativa “Lecce Nord”, che ha conquistato il secondo posto, nel “Trofeo dei territori Aequilibrium cup” che si è svolto tra Francavilla Fontana e Oria. Al torneo hanno preso parte i migliori atleti del territorio. 🔗 Brindisireport.it - “Aequilibrium cup”: brillano cinque atlete dell’Asd Brindisi Volley hanno fatto parte della rappresentativa “Lecce Nord”, che ha conquistato il secondo posto, nel “Trofeo dei territoricup” che si è svolto tra Francavilla Fontana e Oria. Al torneo hanno preso parte i migliori atleti del territorio. 🔗 Brindisireport.it

Approfondimenti da altre fonti

Ginnastica artistica, World Cup Antalya 2025: Davtyan, Arican e Sugihara brillano in qualificazione. Da domani le finali su Sportface TV - Vanno in archivio (senza troppe sorprese) le qualificazioni per le finali di specialità alla World Cup di ginnastica artistica maschile e femminile ad Antalya, che saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sportface TV con la telecronaca di Marcello Brancaccio e il commento di Angela Andreoli, medaglia d’argento olimpica a Parigi 2024. IL RACCONTO DELLE QUALIFICAZIONI DI OGGI La giornata di qualificazioni è stata aperta dal volteggio maschile. 🔗sportface.it

Colleferro. Cinque alunni dell’Itis “Cannizzaro” alle finali nazionali della e.DO Cup Comau, competizione di robotica industriale - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Cinque alunni dell’Itis Stanislao Cannizzaro, sono approdati alle finali nazionali della e.DO Cup Comau, competizione nazionale di robotica L'articolo Colleferro. Cinque alunni dell’Itis “Cannizzaro” alle finali nazionali della e.DO Cup Comau, competizione di robotica industriale sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Ginnastica ritmica: le Farfalle, Raffaeli e Dragas brillano alla European Cup. Podi di specialità, ora la Cross Battle - L’Italia si prende la copertina alla European Cup di ginnastica ritmica, competizione giunta alla sua seconda edizione e che adotta un format innovativo. Sulla pedana di Baku (Azerbaijan), infatti, le Farfalle si sono prontamente distinte, eseguendo due esercizi di notevole caratura tecnica dopo che nel fine settimana di Pasqua avevano faticato in occasione dell’appuntamento di Coppa del Mondo disputato proprio a queste latitudini. 🔗oasport.it