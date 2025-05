Addio Napoli ormai non ci sono dubbi | giocatore ai saluti

Napoli, in attesa del match di domani contro il Lecce, è pronto a salutare un giocatore di sua proprietà. Il Napoli di Antonio Conte domani sera giocherà un match che può dire davvero molto sulla possibile vittoria finale dello scudetto. I partenopei, infatti, sfideranno allo Stadio Via del Mare il Lecce di Marco Giampaolo.I partenopei, visto anche il match casalingo dell’Inter contro il Verona, devono assolutamente battere i salentini per compiere un ulteriore passo verso il trionfo del campionato. Tuttavia, in attesa della gara contro il Lecce, in casa Napoli bisogna registrare un Addio in sede di calciomercato.Cagliari, Davide Nicola conferma tutta la sua fiducia su Elia Caprile: l’annuncioDavide Nicola, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione del match del suo Cagliari contro l’Udinese, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“Cosa posso dire su Caprile? Elia può diventare sicuramente un calciatore importante. 🔗 Spazionapoli.it - Addio Napoli, ormai non ci sono dubbi: giocatore ai saluti Il, in attesa del match di domani contro il Lecce, è pronto a salutare undi sua proprietà. Ildi Antonio Conte domani sera giocherà un match che può dire davvero molto sulla possibile vittoria finale dello scudetto. I partenopei, infatti, sfideranno allo Stadio Via del Mare il Lecce di Marco Giampaolo.I partenopei, visto anche il match casalingo dell’Inter contro il Verona, devono assolutamente battere i salentini per compiere un ulteriore passo verso il trionfo del campionato. Tuttavia, in attesa della gara contro il Lecce, in casabisogna registrare unin sede di calciomercato.Cagliari, Davide Nicola conferma tutta la sua fiducia su Elia Caprile: l’annuncioDavide Nicola, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione del match del suo Cagliari contro l’Udinese, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“Cosa posso dire su Caprile? Elia può diventare sicuramente un calciatore importante. 🔗 Spazionapoli.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tutto nelle mani del Napoli. E no, nonostante l’addio a Kvaratskhelia, non è una sorpresa - Lecce. Genoa. Parma. Cagliari. La prima e la terza in trasferta. La seconda e l`ultima in casa. Il Napoli è tremendamente vicino al quarto Scudetto... 🔗calciomercato.com

Fiorentina, Kean eguaglia i suoi 4 anni alla Juventus. L'addio dipende da lui: Milan, Napoli e Premier sullo sfondo - Si può sperare ancora nell`Europa che conta? Classifica alla mano, la Fiorentina si trova momentaneamente a -4 dal 4° posto – ora... 🔗calciomercato.com

Mercato Napoli, addio al top in estate: arriva il chiarimento in diretta - L'articolo Mercato Napoli, addio al top in estate: arriva il chiarimento in diretta proviene da TvPlay.it. 🔗tvplay.it

Su questo argomento da altre fonti

Possibile sconto del Napoli per Osimhen? La strada per un addio ormai deciso; Altro che strategia per dire addio al Napoli, Repubblica: ecco cosa c'è dietro le parole di Conte; Purtroppo è avere Conte a Napoli che non è normale. Il lungo addio è già cominciato; Napoli, Kvaratskhelia in uscita sei mesi dopo le assicurazioni di Conte. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Tutto nelle mani del Napoli. E no, nonostante l’addio a Kvaratskhelia, non è una sorpresa" - Lecce. Genoa. Parma. Cagliari. La prima e la terza in trasferta. La seconda e l`ultima in casa. Il Napoli è tremendamente vicino al quarto Scudetto della sua storia.. 🔗calciomercato.com

Possibile sconto del Napoli per Osimhen? La strada per un addio ormai deciso - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Doppia mazzata Napoli: Conte alla Juve, ma non da solo | Si porta un suo fedelissimo - Un incastro di mercato che potrebbe far tremare Napoli, e far sognare Torino. Doppia mazzata: via Conte ed il suo fedelissimo. 🔗napolipiu.com