Addio Meta AI” e invita gli utenti a copiare e incollare un testo nel proprio profilo per evitare presunte violazioni della privacy. Secondo quanto riportato, un avvocato avrebbe consigliato di pubblicare questa dichiarazione per proteggersi legalmente, in quanto Meta, dicono, sarebbe diventata un “ente pubblico”.Addio Meta AI. Tenga presente che un avvocato ci ha consigliato di mettere questo, altrimenti potrebbe avere conseguenze legali – bufalaIl testo prosegue sostenendo che, se non si pubblica il messaggio almeno una volta, si darà automaticamente il consenso a Meta per utilizzare liberamente le nostre informazioni personali, le foto e i contenuti del profilo. Alla fine del messaggio si legge una sorta di formula di dissociazione che dovrebbe, nelle intenzioni di chi lo condivide, bloccare l’uso dei propri dati da parte della piattaforma. 🔗 Chiccheinformatiche.com - Addio Meta AI. Tenga presente che un avvocato ci ha consigliato di mettere questo | E’ una bufala Sta circolando con insistenza su Facebook un messaggio che comincia con le parole “AI” e invita gli utenti a copiare e incollare un testo nel proprio profilo per evitare presunte violazioni della privacy. Secondo quanto riportato, unavrebbedi pubblicare questa dichiarazione per proteggersi legalmente, in quanto, dicono, sarebbe diventata un “ente pubblico”.AI.che unci hadi, altrimenti potrebbe avere conseguenze legali –Il testo prosegue sostenendo che, se non si pubblica il messaggio almeno una volta, si darà automaticamente il consenso aper utilizzare liberamente le nostre informazioni personali, le foto e i contenuti del profilo. Alla fine del messaggio si legge una sorta di formula di dissociazione che dovrebbe, nelle intenzioni di chi lo condivide, bloccare l’uso dei propri dati da parte della piattaforma. 🔗 Chiccheinformatiche.com

