Addio giovani di belle speranze | i ragazzi hanno sempre meno fiducia del futuro

hanno un impiego 🔗 Repubblica.it - Addio giovani “di belle speranze”: i ragazzi hanno sempre meno fiducia del futuro Secondo una ricerca dell’Istituto Toniolo i più positivi sono gli under 30 che vivono nel nord ovest e cheun impiego 🔗 Repubblica.it

Su questo argomento da altre fonti

Giovani detenuti e speranze, viaggio al minorile del Pratello - Bologna, 13 marzo 2025 – “Trasferire i giovani detenuti alla Dozza andava evitato. Il rischio è creare un precedente pericoloso, che allarma, così da creare una bolgia Dantesca...”. Don Domenico Cambareri, cappellano del minorile del Pratello, è fortemente preoccupato dal trasloco di 50-70 ragazzi al carcere degli adulti. Nel nostro podcast ’il Resto di Bologna’ (scaricabile gratuitamente da piattaforme come Spotify e dal nostro sito web) don Domenico racconta la vita del Pratello, di ragazzi difficili, ma anche di speranza e voglia di ricominciare a vivere. 🔗ilrestodelcarlino.it

“Cinque giovani morti in sei giorni”. Giacomo aveva 20 anni, Marco ne aveva appena compiuti 34: addio anche a Davide, Andrea e Vedad. - Cinque giovani vite spazzate via in meno di una settimana. Le strade della Marca trevigiana sono diventate teatro di una vera e propria strage, consumatasi in sei giorni con una drammatica sequenza di incidenti mortali. Quattro croci nuove si aggiungono a quella già piantata domenica scorsa a Meolo, lungo la Treviso-Mare, al confine con Roncade. Un bilancio insostenibile che ha spinto le Procure competenti – compresa quella di Venezia – ad aprire altrettante inchieste per omicidio stradale colposo. 🔗caffeinamagazine.it

Lucca, mille giovani verso Roma: il Giubileo degli adolescenti diventa l’addio a Francesco - Lucca, 23 aprile 2025 – Oltre mille adolescenti della Diocesi lucchese in questi giorni partono per Roma. In queste ore per loro è arrivata la notizia che le iniziative legate al Giubileo degli Adolescenti restano confermate con il momento della preghiera della “Via Lucis“ del 25 aprile, le piazze dei “Dialoghi con la città“ di sabato 26, i pellegrinaggi alla Porta Santa e la Santa Messa. Per il momento di lutto è annullata la festa musicale al Circo Massimo prevista il 26. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Addio giovani “di belle speranze”: i ragazzi hanno sempre meno fiducia del futuro; Pistoia, in San Paolo l’addio a Fernando Capecchi. La sua celebre frase sull'intrattenimento; Calcio, addio a Gastone Montesi. E' stato dirigente e presidente del Rimini negli anni Ottanta; Addio a Carlo Mazzone, nel 1959 venne tesserato alla Spal. 🔗Cosa riportano altre fonti

Addio giovani “di belle speranze”: i ragazzi hanno sempre meno fiducia del futuro - Secondo una ricerca dell’Istituto Toniolo i più positivi sono gli under 30 che vivono nel nord ovest e che hanno un impiego ... 🔗repubblica.it

MTV lancia la seconda stagione di Calciatori - Giovani Speranze - Comincia da qui la seconda stagione di Calciatori - Giovani Speranze, il docu-reality di MTV (canale 8 del DTT) in onda dal 9 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 16.00. Tante nuove puntate per ... 🔗digital-news.it

CALCIO Giovani speranze a Tavazzano: 66 squadre al torneo giovanile - L’Asd Villatavazzano 1957 si appresta a ospitare l’ottava edizione del torneo di calcio “Giovani Speranze - Trofeo Studio Cap”, in programma dal 23 aprile al 10 maggio. La manifestazione ... 🔗ilcittadino.it