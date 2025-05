Ilgiorno.it - Addio Curva Nord Inter, tornano i vecchi gruppi ultrà: chiusi siti e pagine social

Milano – Un ritorno all’antico che più antico non si potrebbe. Devastata dall’inchiesta che ne ha portato in carcere i vertici e dalle rivelazioni che stanno uscendo dal processo sulle curve di San Siro, nonché imbrigliata dal giro di vite che sta impedendo l’esposizione di striscioni e coreografie, laista prova nuovamente a voltare pagina da un punto di vista organizzativo.a ogni sigla “unitaria”: il nomeMilano 1969, imposto dalla gestione Beretta-Ferdico, era già stato bandito perché collegato alle note vicende processuali che hanno smascherato giri d’affari in odore di ndrangheta e piani fratricidi senza scrupoli. Via l’enorme striscione, via le bandiere, via il merchandising venduto fuori e dentro la. Una decisione inevitabile presa dal nuovo direttivo per segnare una discontinuità col passato, pretesa non solo dalle forze dell’ordine ma anche dai frequentatori dellastessa. 🔗 Ilgiorno.it