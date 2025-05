Addio all’attore e regista italiano figlio di un mito famoso in tutto il mondo | il triste annuncio

regista teatrale di grande spessore, custode appassionato della memoria poetica del nostro Paese. La notizia della sua morte è stata accolta con cordoglio nel mondo dello spettacolo, della letteratura e della critica. La sua voce intensa e il suo stile raffinato hanno segnato decenni di teatro, cinema e poesia. I funerali si terranno lunedì 5 maggio, alle 14.45, nella chiesa di Santa Francesca Romana a Milano.Questo grande protagonista della cultura italiana è Alessandro Quasimodo, morto oggi, 2 maggio, a Milano dopo una lunga malattia. figlio del Premio Nobel Salvatore Quasimodo e della danzatrice Maria Cumani, Alessandro ha dedicato la vita a mantenere viva la memoria del padre, portando le sue poesie in giro per il mondo e sostenendo iniziative editoriali e culturali. 🔗 Thesocialpost.it - Addio all’attore e regista italiano, figlio di un mito famoso in tutto il mondo: il triste annuncio Si è spento a 85 anni uno dei protagonisti della scena culturale italiana, attore eteatrale di grande spessore, custode appassionato della memoria poetica del nostro Paese. La notizia della sua morte è stata accolta con cordoglio neldello spettacolo, della letteratura e della critica. La sua voce intensa e il suo stile raffinato hanno segnato decenni di teatro, cinema e poesia. I funerali si terranno lunedì 5 maggio, alle 14.45, nella chiesa di Santa Francesca Romana a Milano.Questo grande protagonista della cultura italiana è Alessandro Quasimodo, morto oggi, 2 maggio, a Milano dopo una lunga malattia.del Premio Nobel Salvatore Quasimodo e della danzatrice Maria Cumani, Alessandro ha dedicato la vita a mantenere viva la memoria del padre, portando le sue poesie in giro per ile sostenendo iniziative editoriali e culturali. 🔗 Thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

Addio ad Angelo Longoni: si è spento a Roma il regista e scrittore italiano - L’annuncio della moglie Eleonora Ivone Angelo Longoni, regista, autore e scrittore, è morto a Roma all’età di 68 anni. A comunicare la notizia è stata la moglie, l’attrice Eleonora Ivone, con cui viveva nella capitale insieme alle tre figlie: Margherita, Stella e Beatrice. Nato a Milano, Longoni si era formato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, uno dei più prestigiosi istituti italiani nel campo delle arti performative. 🔗dayitalianews.com

L'attore e la regista, che sono marito e moglie, hanno scelto di raccontare il rapporto tra un padre italiano e una figlia tedesca, che lui non ha mai voluto conoscere. Il film arriverà in Italia in primavera - Dopo il successo della serie M – Il figlio del secolo, Luca Marinelli presenta al Festival di Berlino Paternal Leave, un film scritto e diretto da sua moglie Alissa Jung che esplora il rapporto tra genitori e figli. La storia racconta Leo, una ragazza tedesca di 15 anni, che scopre chi è suo padre e decide di incontrarlo. Si presenta con una lunga lista di domande per cercare di capire chi sia realmente lui e perché non abbia mai fatto parte della sua vita. 🔗iodonna.it

Addio ad Antonello Fassari, il “Cesare” de I Cesaroni: è morto a 72 anni l’attore amato dal pubblico italiano - Addio ad Antonello Fassari: è morto a 72 anni l'attore de I Cesaroni. Celebre per il ruolo di Cesare e per la sua partecipazione a tantissime indimenticabili commedie della tradizione italiana.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Addio a Gianfranco Barra, il caratterista amato dai grandi registi italiani; Addio ad Antonello Fassari, l’iconico Cesare de I Cesaroni ci lascia a 72 anni; Addio Glauco Mauri, il decano del teatro aveva 93 anni; Addio al regista e attore: lutto per YouTube Italia, il drammatico annuncio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio all’attore e regista italiano, figlio di un mito famoso in tutto il mondo: il triste annuncio - Si è spento a 85 anni uno dei protagonisti della scena culturale italiana, attore e regista teatrale di grande spessore, custode appassionato della ... 🔗thesocialpost.it

La scomparsa di Alessandro Quasimodo: un addio all’attore e regista milanese - Alessandro Quasimodo, attore e regista milanese, è scomparso a 85 anni. Figlio del poeta Salvatore Quasimodo, i funerali si terranno il 5 maggio a Milano. 🔗ecodelcinema.com

Addio ad Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel: una vita dedicata alla poesia, al teatro e al cinema - Si è spento questa mattina nella sua casa di Milano, aveva 85 anni. Oltre a tenere viva la memoria di Salvatore Quasimodo ha collaborato con i più grandi nomi del panorama culturale italiano da Luca R ... 🔗msn.com