Addio all' amianto nelle campagne | Cascina Pulita e Coldiretti Toscana siglano la convenzione

Coldiretti Toscana e Cascina Pulita siglano una convenzione per avviare il progetto 'Una Campagna Senza amianto', con l’obiettivo di liberare la campagna Toscana dall’ancora diffusa presenza di amianto in strutture agricole, fornendo agli imprenditori del settore uno strumento semplice, sicuro ed. 🔗 Pisatoday.it - Addio all'amianto nelle campagne: Cascina Pulita e Coldiretti Toscana siglano la convenzione unaper avviare il progetto 'Una Campagna Senza', con l’obiettivo di liberare la campagnadall’ancora diffusa presenza diin strutture agricole, fornendo agli imprenditori del settore uno strumento semplice, sicuro ed. 🔗 Pisatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Amianto in cascina Moretti. Il Parco Sud: sia abbattuta - Querelle amianto a Sant’Agata, per la cascina Moretti prende quota l’ipotesi abbattimento. La proprietà del complesso agricolo, agli onori delle cronache (e al centro della polemica politica) ormai da oltre un anno per la presenza di amianto in particolare sul tetto, aveva chiesto l’abbattimento totale dell’edificio, con contestuale intervento di bonifica, nei mesi scorsi. Una decina di giorni fa il primo ok all’ipotesi, quello del Parco Sud Milano, nel cui perimetro la struttura ricade. 🔗ilgiorno.it

Cascina Castello: "Mai disperse fibre di amianto" - A cinque mesi dall’incendio che ha interessato il fienile di Cascina Castello, ex sito agricolo dove lo scorso settembre si è sviluppato un rogo, sono stati resi noti i risultati delle analisi effettuate sul materiale andato a fuoco e, in generale, sui materiali presenti all’interno dell’ex complesso rurale. Le fiamme avevano avuto origine da alcune roto-balle ancora conservate nella struttura e si erano poi propagate verso il tetto. 🔗ilgiorno.it

Oltre 3 milioni di metri quadri di amianto nelle campagne toscane. L’allarme di Coldiretti - Firenze, 30 aprile 2025 – Oltre 3 milioni di metri quadri di amianto ancora presenti nelle campagne toscane. È la stima preoccupante che arriva dal Piano Regionale di Tutela dell’Amianto della Regione Toscana (marzo 2020), che fotografa una realtà ancora troppo sommersa: vecchie coperture di capannoni, casotti e strutture agricole realizzate prima del 1992 – anno in cui è scattato il divieto – continuano a rappresentare un rischio per la salute e per l’ambiente. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

AMBIENTE: AL VIA UNA CAMPAGNA SENZA AMIANTO, COLDIRETTI E CASCINA PULITA INSIEME PER DIRE ADDIO ALL’AMIANTO NELLE CAMPAGNE; Amianto a Sant’Agata: Tutto fermo dopo 2 anni. Il Comune è responsabile. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Una campagna senza amianto, il progetto di Coldiretti e Cascina Pulita - Coldiretti Toscana e Cascina Pulita siglano una convenzione per avviare il progetto “Una Campagna Senza Amianto”, con l’obiettivo di liberare la campagna ... 🔗gonews.it

Oltre 3 milioni di metri quadri di amianto nelle campagne toscane. L’allarme di Coldiretti - Con il progetto “Una campagna senza amianto” parte un piano concreto di bonifica per aiutare le aziende agricole a rimuovere in sicurezza un materiale ancora troppo presente nelle strutture rurali. 🔗lanazione.it

Cascina Castello: "Mai disperse fibre di amianto" - A cinque mesi dall’incendio che ha interessato il fienile di Cascina Castello ... non contenevano cioè amianto. All’interno del sito sono comunque presenti dei materiali in amianto, che ... 🔗msn.com