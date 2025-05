Addio al grande imprenditore italiano | ha creato un mito del nostro Paese

È morto a 71 anni Enzo Giordano, figura chiave dell'ippica italiana e internazionale, conosciuto per essere stato il proprietario del leggendario Varenne, il trottatore più vincente della storia. La sua scomparsa rappresenta la fine di un'epoca per lo sport. Ad annunciare la notizia è stato Giampaolo Minnucci, il driver che guidò Varenne in tutte le sue imprese. Giordano era ricoverato al Policlinico di Napoli da alcuni giorni. Ironia del destino, domenica prossima, al Gran Premio Lotteria di Agnano, Varenne sfilerà per l'ultima volta davanti al suo pubblico, a pochi giorni dal suo trentesimo compleanno. La morte di Giordano ha scosso il mondo del trotto. In tanti ricordano la sua eleganza, il suo riserbo e la passione instancabile che ha portato nel settore, trasformando un cavallo semi sconosciuto in un mito sportivo.

