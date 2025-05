Addio ad Alessandro Quasimodo | una vita per la poesia il teatro e la memoria

Alessandro Quasimodo, attore, regista e poeta, si è spento a 85 anni a Milano, la città dove era nato il 22 maggio 1939. Figlio del Premio Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo e dell’attrice e danzatrice Maria Cumani, Alessandro ha rappresentato per decenni una figura di riferimento nel panorama culturale italiano, dedicando la sua esistenza alla diffusione della poesia e alla valorizzazione della memoria paterna.Un’eredità artistica e culturaleDiplomato nel 1959 alla scuola d’arte drammatica del Piccolo teatro di Milano, Alessandro Quasimodo ha iniziato la sua carriera sotto la guida di maestri come Lee Strasberg e ha debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel corso degli anni ha lavorato con registi di spicco tra cui Federico Fellini, Luchino Visconti, Luca Ronconi, Marco Bellocchio e Patrice Chéreau, distinguendosi sia come attore che come regista teatrale. 🔗 Ilfogliettone.it - Addio ad Alessandro Quasimodo: una vita per la poesia, il teatro e la memoria , attore, regista e poeta, si è spento a 85 anni a Milano, la città dove era nato il 22 maggio 1939. Figlio del Premio Nobel per la Letteratura Salvatoree dell’attrice e danzatrice Maria Cumani,ha rappresentato per decenni una figura di riferimento nel panorama culturale italiano, dedicando la sua esistenza alla diffusione dellae alla valorizzazione dellapaterna.Un’eredità artistica e culturaleDiplomato nel 1959 alla scuola d’arte drammatica del Piccolodi Milano,ha iniziato la sua carriera sotto la guida di maestri come Lee Strasberg e ha debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel corso degli anni ha lavorato con registi di spicco tra cui Federico Fellini, Luchino Visconti, Luca Ronconi, Marco Bellocchio e Patrice Chéreau, distinguendosi sia come attore che come regista teatrale. 🔗 Ilfogliettone.it

Su questo argomento da altre fonti

Addio ad Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel: una vita dedicata alla poesia, al teatro e al cinema - Milano, 2 maggio 2025 – Addio all'attore e regista Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore Quasimodo (1901-1968), premio Nobel della Letteratura nel 1959 e della danzatrice Maria Cumani: se n’è andato questa mattina, a Milano, all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno lunedì 5 maggio alle 14.45 nella chiesa di Santa Francesca Romana (in zona Porta Venezia). Per tutta la vita Alessandro ha onorato e custodito la memoria del celebre padre, viaggiando ovunque per leggere le sue poesie e facendosi promotore di numerose iniziative culturali ed editoriali. 🔗ilgiorno.it

Uboldo: commosso addio ad Alessandro Colombo, “uomo di cultura e volontariato” - Chiesa gremita a Uboldo, questo pomeriggio, per i funerali di Alessandro Colombo, ex candidato sindaco e consigliere comunale, oltre che uomo di cultura che da tempo aveva legato il nome del paese a Gianni Rodari: a gennaio aveva messo in scena il suo libro “Il favoloso Gianni”, che parla soprattutto dei suoi primi anni di [...] 🔗ilnotiziario.net

Addio ad Alessandro Stagi, cuore del ristorante Nerbone - Firenze, 4 marzo 2025 - Firenze piange la scomparsa improvvisa di Alessandro Stagi, titolare di "Da Nerbone", ristorante simbolo della tradizione culinaria fiorentina dal 1872. La notizia ha sconvolto familiari, amici e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano. Da lunedì, il locale ha abbassato le saracinesche in segno di lutto, mentre qualcuno ha voluto rendere omaggio alla sua memoria lasciando un fiore bianco davanti all'ingresso. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Addio ad Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel: una vita dedicata alla poesia, al teatro e al cinema; Augusta | Addio ad Alessandro Quasimodo, attore e regista protagonista de “Il Federiciano”; Addio ad Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel Salvatore: una vita per il teatro e la poesia; Addio ad Alessandro Quasimodo, una vita dedicata all’arte e alla memoria del padre. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Addio ad Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel: una vita dedicata alla poesia, al teatro e al cinema - Si è spento questa mattina nella sua casa di Milano, aveva 85 anni. Oltre a tenere viva la memoria di Salvatore Quasimodo ha collaborato con i più grandi nomi del panorama culturale italiano da Luca R ... 🔗msn.com

Massa: addio ad Alessandro Quasimodo, storico presidente del premio ‘Sandomenichino’ - MASSA - Tutto il mondo della cultura piange la scomparsa di Alessandro Quasimodo. Uomo di grande cultura e di sensibilità straordinaria, è stato un attore, regista teatrale e poeta, figlio del poeta i ... 🔗msn.com

La scomparsa di Alessandro Quasimodo: un addio all’attore e regista milanese - Alessandro Quasimodo, attore e regista milanese, è scomparso a 85 anni. Figlio del poeta Salvatore Quasimodo, i funerali si terranno il 5 maggio a Milano. 🔗ecodelcinema.com