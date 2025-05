Addio ad Alessandro Quasimodo figlio del poeta premio Nobel | una vita dedicata alla poesia al teatro e al cinema

Addio all'attore e regista Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore Quasimodo (1901-1968), premio Nobel della Letteratura nel 1959 e della danzatrice Maria Cumani: se n’è andato questa mattina, a Milano, all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno lunedì 5 maggio alle 14.45 nella chiesa di Santa Francesca Romana (in zona Porta Venezia). Per tutta la vita Alessandro ha onorato e custodito la memoria del celebre padre, viaggiando ovunque per leggere le sue poesie e facendosi promotore di numerose iniziative culturali ed editoriali. Era presidente onorario del parco letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera (Messina), luogo d'origine della famiglia Quasimodo, e cittadino onorario della stessa cittadina siciliana dal 2017. La spezzina Manuela Seletti riceve l’ambito premio da Alessandro Quasimodo nella sala consiliare del municipio di Porto Venere. 🔗 Ilgiorno.it - Addio ad Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel: una vita dedicata alla poesia, al teatro e al cinema Milano, 2 maggio 2025 –all'attore e registadelSalvatore(1901-1968),della Letteratura nel 1959 e della danzatrice Maria Cumani: se n’è andato questa mattina, a Milano, all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno lunedì 5 maggio alle 14.45 nella chiesa di Santa Francesca Romana (in zona Porta Venezia). Per tutta laha onorato e custodito la memoria del celebre padre, viaggiando ovunque per leggere le sue poesie e facendosi promotore di numerose iniziative culturali ed editoriali. Era presidente onorario del parco letterario Salvatoredi Roccalumera (Messina), luogo d'origine della famiglia, e cittadino onorario della stessa cittadina siciliana dal 2017. La spezzina Manuela Seletti riceve l’ambitodanella sala consiliare del municipio di Porto Venere. 🔗 Ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Uboldo: commosso addio ad Alessandro Colombo, “uomo di cultura e volontariato” - Chiesa gremita a Uboldo, questo pomeriggio, per i funerali di Alessandro Colombo, ex candidato sindaco e consigliere comunale, oltre che uomo di cultura che da tempo aveva legato il nome del paese a Gianni Rodari: a gennaio aveva messo in scena il suo libro “Il favoloso Gianni”, che parla soprattutto dei suoi primi anni di [...] 🔗ilnotiziario.net

Addio ad Alessandro Stagi, cuore del ristorante Nerbone - Firenze, 4 marzo 2025 - Firenze piange la scomparsa improvvisa di Alessandro Stagi, titolare di "Da Nerbone", ristorante simbolo della tradizione culinaria fiorentina dal 1872. La notizia ha sconvolto familiari, amici e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano. Da lunedì, il locale ha abbassato le saracinesche in segno di lutto, mentre qualcuno ha voluto rendere omaggio alla sua memoria lasciando un fiore bianco davanti all'ingresso. 🔗lanazione.it

Addio ad Alessandro Colombo, lutto a Uboldo e Castellanza - Addio ad Alessandro Colombo, molto conosciuto a Uboldo per la sua attività politica, di scrittore e ultimamente anche di attore teatrale. Consigliere comunale, scrittore e attore teatrale, Uboldo dice addio ad Alessandro Colombo La notizia ha scioccato tutti in paese, dov’era molto conosciuto. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale e improvvisamente le sue condizioni [...] 🔗ilnotiziario.net

Cosa riportano altre fonti

Addio ad Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel: una vita dedicata alla poesia, al teatro e al cinema; Addio ad Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel Salvatore: una vita per il teatro e la poesia; Addio ad Alessandro Quasimodo, una vita dedicata all’arte e alla memoria del padre; Alessandro Quasimodo, morto il figlio del premio Nobel Salvatore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Addio ad Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel: una vita dedicata alla poesia, al teatro e al cinema - Milano, 2 maggio 2025 – Addio all'attore e regista Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore Quasimodo (1901-1968), premio Nobel della Letteratura nel 1959 e della danzatrice Maria Cumani: se n ... 🔗msn.com

La scomparsa di Alessandro Quasimodo: un addio all’attore e regista milanese - Alessandro Quasimodo, attore e regista milanese, è scomparso a 85 anni. Figlio del poeta Salvatore Quasimodo, i funerali si terranno il 5 maggio a Milano. 🔗ecodelcinema.com

Alessandro Quasimodo, morto il figlio del premio Nobel Salvatore - L'attore e regista aveva 85 anni. E in tutta la sua vita ha custodito la memoria del celebre padre ed è promotore di numerose iniziative culturali ed editoriali ... 🔗repubblica.it