Addio a suor Inah la donna più anziana del mondo | aveva 116 anni

Notizieaudaci.it - Addio a suor Inah, la donna più anziana del mondo: aveva 116 anni anni suor Inah Canabarro Lucas, la donna più anziana del mondo secondo il Guinness dei Primati. Era nata tra maggio e giugno del 1908 in Brasile e negli ultimi decenni era diventata un simbolo di longevità, spiritualità e dedizione.Era brasiliana e dedicò la sua vita alla fede e all'insegnamentoReligiosa fin dalla giovane età, suor Inah era stata benedetta da Papa Francesco al compimento dei suoi 110 anni. Ha attraversato due guerre mondiali, l'invenzione della penicillina, l'era del cinema sonoro e innumerevoli altri eventi storici.Lavorò per decenni come insegnante, e tra i suoi studenti figurava anche il generale João Figueiredo, ex dittatore brasiliano. Grande appassionata di calcio, tifava con fervore lo Sport Club Internacional, che ogni anno celebrava il suo compleanno.

