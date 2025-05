Addio a Shushei pioniere di League of Legends | il mondo degli esport piange una leggenda

mondo degli esport piange Shushei, campione del primo mondiale di LoL, scomparso dopo una lunga malattia.Il panorama degli esport è in lutto per la scomparsa di Maciej “Shushei” Ratuszniak, figura iconica della scena competitiva di League of Legends. Il giocatore polacco, noto per aver guidato i Fnatic alla vittoria nel primo Campionato Mondiale del gioco nel 2011, è deceduto dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata comunicata dalla sorella attraverso un post su Reddit, in cui ha condiviso che Shushei lascia una moglie e un figlio.La leggendaria carriera di Shushei, sconfitto dal cancro a 36 anniNato il 16 marzo 1989 in Polonia, Shushei ha mostrato fin da giovane un talento straordinario per i videogiochi competitivi. La sua carriera professionale è iniziata nel 2011 con il team myRevenge, ma è stato con i Fnatic che ha raggiunto l’apice del successo. 🔗 Esports247.it - Addio a Shushei, pioniere di League of Legends: il mondo degli esport piange una leggenda Il, campione del primo mondiale di LoL, scomparso dopo una lunga malattia.Il panoramaè in lutto per la scomparsa di Maciej “” Ratuszniak, figura iconica della scena competitiva diof. Il giocatore polacco, noto per aver guidato i Fnatic alla vittoria nel primo Campionato Mondiale del gioco nel 2011, è deceduto dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata comunicata dalla sorella attraverso un post su Reddit, in cui ha condiviso chelascia una moglie e un figlio.Laria carriera di, sconfitto dal cancro a 36 anniNato il 16 marzo 1989 in Polonia,ha mostrato fin da giovane un talento straordinario per i videogiochi competitivi. La sua carriera professionale è iniziata nel 2011 con il team myRevenge, ma è stato con i Fnatic che ha raggiunto l’apice del successo. 🔗 Esports247.it

