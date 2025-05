Addio a Shushei pioniere di League of Legends | il mondo degli esport piange una leggenda

Il mondo degli esport è in lutto per la tragica scomparsa di Maciej “Shushei” Ratuszniak, un'icona di League of Legends. Campione del primo mondiale nel 2011 con i Fnatic, Shushei ha segnato un'epoca nel panorama competitivo. La sua dedizione e il suo talento hanno ispirato molti, lasciando un'eredità indelebile che continuerà a vivere nei cuori dei fan e dei colleghi.

Il mondo degli esport piange Shushei, campione del primo mondiale di LoL, scomparso dopo una lunga malattia. Il panorama degli esport è in lutto per la scomparsa di Maciej "Shushei" Ratuszniak, figura iconica della scena competitiva di League of Legends. Il giocatore polacco, noto per aver guidato i Fnatic alla vittoria nel primo Campionato Mondiale del gioco nel 2011, è deceduto dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata comunicata dalla sorella attraverso un post su Reddit, in cui ha condiviso che Shushei lascia una moglie e un figlio. La leggendaria carriera di Shushei, sconfitto dal cancro a 36 anni Nato il 16 marzo 1989 in Polonia, Shushei ha mostrato fin da giovane un talento straordinario per i videogiochi competitivi. La sua carriera professionale è iniziata nel 2011 con il team myRevenge, ma è stato con i Fnatic che ha raggiunto l'apice del successo.

Il giocatore polacco, noto per aver guidato i Fnatic alla vittoria nel primo Campionato Mondiale del gioco nel 2011, è deceduto dopo una lunga battaglia contro il cancro.

