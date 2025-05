Addio a Lino Leggio | Lo scrittore Friulano Che Amava Elvis

Lino Leggio, autore udinese appassionato di musica, sport e cultura friulana. Una vita piena d'energia, libri e amore per Elvis Presley.Lino Leggio era nato nel 1944 a Tolmino, ma fin da piccolissimo aveva messo radici in Friuli. La sua famiglia si trasferì a Udine quando lui aveva solo un anno, e da quel momento in poi quella terra divenne il suo mondo. Cresciuto tra i colori e i profumi di una regione che Amava profondamente, Lino ha saputo trasformare la propria esperienza in parole, diventando scrittore per passione e vocazione.

Addio a Lino Leggio, scrittore amante del Friuli e di Elvis - Nato nel 1944 a Tolmino, Lino Leggio portava nell'anima il coraggio di mettersi in gioco, tipico di chi non nasce in condizioni particolarmente agiate. Diventato scrittore per passione, ha raccontato in più di una decina di opere sia la sua vita che il Friuli, luogo dove si è spostato con la...

