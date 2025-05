Addio a Enzo Giordano | Il proprietario di Varenne icona dell’ippica mondiale si è spento a Napoli

dell’ippica in lutto per la morte di Enzo Giordano, 71 anni, proprietario del campionissimo Varenne, cavallo-leggenda con il quale ha costruito un pezzo della storia mondiale del trotto. Giordano era in ospedale a Napoli ricoverato da alcune settimane a causa di un’infezione alla gola. La sua vita, che fino a quel momento lo vedeva impegnato nell’ufficio di cambiavalute che aveva, era cambiata nel 1995: appassionato di ippica, deciso di acquistare Varenne per 170 milioni di lire dopo avere visto in lui, diversamente da altri, un possibile campione già al debutto a Bologna, nonostante non fosse stato un esordio tra i migliori. Da allora invece, grazie anche alla squadra creata intorno a Varenne, con il manager Rolando Luzi e il driver Giampaolo Minnucci che avevano fatto da mediatori nell’acquisto, è stata una lunga cavalcata di trionfi, fino alla Lotteria e all’Amerique. 🔗 Il mondoin lutto per la morte di, 71 anni,del campionissimo, cavallo-leggenda con il quale ha costruito un pezzo della storiadel trotto.era in ospedale aricoverato da alcune settimane a causa di un’infezione alla gola. La sua vita, che fino a quel momento lo vedeva impegnato nell’ufficio di cambiavalute che aveva, era cambiata nel 1995: appassionato di ippica, deciso di acquistareper 170 milioni di lire dopo avere visto in lui, diversamente da altri, un possibile campione già al debutto a Bologna, nonostante non fosse stato un esordio tra i migliori. Da allora invece, grazie anche alla squadra creata intorno a, con il manager Rolando Luzi e il driver Giampaolo Minnucci che avevano fatto da mediatori nell’acquisto, è stata una lunga cavalcata di trionfi, fino alla Lotteria e all’Amerique. 🔗 Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

E’ morto Enzo Giordano: era il proprietario di Varenne - Tempo di lettura: 2 minuti E’ morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne, la leggenda del trotto. Nel 1995 aveva acquistato il cavallo che poi avrebbe ripetutamente vinto al Lotteria di Agnano e al Gran Premio d’Amerique. Da un po’ era ricoverato al Policlinico a Napoli. Per Varenne è in programma l’ultima sfilata proprio domenica prossima in occasione del Gran Premio di Agnano. A dare l’annuncio della scomparsa sono Gianpaolo Minnucci, storico driver di Varenne e Rolando Luzi, ex manager del cavallo, che salutano con “commozione una leggenda dell’ippica”. 🔗anteprima24.it

Morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne - (Adnkronos) – E' morto a 71 anni Enzo Giordano, proprietario di Varenne. A dare il triste annuncio Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci, rispettivamente manager e driver di Varenne. "Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci annunciano con profondo dolore la scomparsa di Enzo Giordano, figura centrale della loro vita personale e professionale, con cui hanno condiviso un […] L'articolo Morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne - (Adnkronos) – E' morto a 71 anni Enzo Giordano, proprietario di Varenne. A dare il triste annuncio Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci, rispettivamente manager e driver di Varenne. "Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci annunciano con profondo dolore la scomparsa di Enzo Giordano, figura centrale della loro vita personale e professionale, con cui hanno condiviso un […] 🔗periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Addio a Enzo Giordano proprietario del leggendario Varenne. Oggi, venerdì, all’Ippodromo Snai San Siro un minuto di silenzio nella giornata di trotto; Addio a Enzo Giordano: Il proprietario di Varenne, icona dell'ippica mondiale, si è spento a Napoli; Addio a Enzo Giordano; Lutto nell'Ippica a Napoli, addio a Enzo Giordano, proprietario di Varenne. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio a Enzo Giordano, il proprietario di Varenne: una leggenda del trotto scompare a 71 anni - Enzo Giordano, proprietario di Varenne, è morto a 71 anni. L'ultima sfilata del cavallo si terrà al Gran Premio di Agnano. 🔗sport.quotidiano.net

Addio a Enzo Giordano, il “papà” di Varenne - This site uses profiling cookies, as described in this banner and in the cookie policy. By selecting 'I agree' you give consent to the use of profiling cookies. By clicking the 'Settings' button you c ... 🔗ilroma.net

è morto enzo giordano, il proprietario di varenne, icona del trotto italiano - La scomparsa di Enzo Giordano, proprietario di Varenne, segna una perdita importante per il trotto italiano; a Napoli si terrà una commemorazione durante il Gran Premio di Agnano in suo onore. 🔗gaeta.it