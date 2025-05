Addio a Enzo Giordano | era il proprietario di Varenne il cavallo leggenda del trotto

E’ morto Enzo Giordano: era il proprietario di Varenne - Tempo di lettura: 2 minuti E’ morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne, la leggenda del trotto. Nel 1995 aveva acquistato il cavallo che poi avrebbe ripetutamente vinto al Lotteria di Agnano e al Gran Premio d’Amerique. Da un po’ era ricoverato al Policlinico a Napoli. Per Varenne è in programma l’ultima sfilata proprio domenica prossima in occasione del Gran Premio di Agnano. A dare l’annuncio della scomparsa sono Gianpaolo Minnucci, storico driver di Varenne e Rolando Luzi, ex manager del cavallo, che salutano con “commozione una leggenda dell’ippica”. 🔗anteprima24.it

Addio a Enzo Giordano: Il proprietario di Varenne, icona dell’ippica mondiale, si è spento a Napoli - Il mondo dell’ippica in lutto per la morte di Enzo Giordano, 71 anni, proprietario del campionissimo Varenne, cavallo-leggenda con il quale ha costruito un pezzo della storia mondiale del trotto. Giordano era in ospedale a Napoli ricoverato da alcune settimane a causa di un’infezione alla gola. La sua vita, che fino a quel momento lo vedeva impegnato nell’ufficio di cambiavalute che aveva, era cambiata nel 1995: appassionato di ippica, deciso di acquistare Varenne per 170 milioni di lire dopo avere visto in lui, diversamente da altri, un possibile campione già al debutto a Bologna, ... 🔗ildenaro.it

