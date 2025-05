Adani sicuro su Kean | Lo step successivo potrebbe essere lasciare la Fiorentina e andare in quel club

Adani sicuro su Kean: le sue dichiarazioni sull’ex attaccante della Juventus, ora punto di riferimento della Fiorentina di Raffaele PalladinoIntervenuto durante Viva el Futbol Lele Adani ha parlato così di Moise Kean, ex attaccante della Juventus che quest’anno si è messo in mostra con la maglia della Fiorentina. Le sue parole.Adani – «Kean adesso è alla Fiorentina. Noi possiamo dire che per la Fiorentina un campionato vincente sarebbe finire al quarto posto, per questo vi dico che per me lo step successivo di Kean potrebbe essere al Napoli al posto di Lukaku. Il belga ha fatto 12 gol in serie A e quando ha segnato il Napoli ha sempre vinto. Mai una doppietta» .com 🔗 Juventusnews24.com - Adani sicuro su Kean: «Lo step successivo potrebbe essere lasciare la Fiorentina e andare in quel club» su: le sue dichiarazioni sull’ex attaccante della Juventus, ora punto di riferimento delladi Raffaele PalladinoIntervenuto durante Viva el Futbol Leleha parlato così di Moise, ex attaccante della Juventus che quest’anno si è messo in mostra con la maglia della. Le sue parole.– «adesso è alla. Noi possiamo dire che per laun campionato vincente sarebbe finire al quarto posto, per questo vi dico che per me lodial Napoli al posto di Lukaku. Il belga ha fatto 12 gol in serie A e quando ha segnato il Napoli ha sempre vinto. Mai una doppietta» .com 🔗 Juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Adani: “Kean, lo step successivo? Al Napoli al posto di Lukaku” - Viva El Futbol – Adani: “Kean, lo step successivo? Al Napoli al posto di Lukaku” Lele Adani, nel corso del podcast, ha parlato della crescita … L'articolo Adani: “Kean, lo step successivo? Al Napoli al posto di Lukaku” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Adani: «Kean può essere il futuro del Napoli. Al posto di Lukaku, sarebbe lo step giusto» - Adani: «Kean può essere il futuro del Napoli. Al posto di Lukaku, sarebbe lo step giusto»"> Nel corso della trasmissione Viva El Futbol, Lele Adani ha parlato della crescita di Moise Kean e delle prospettive future dell’attaccante, attualmente in forza alla Fiorentina. «Kean adesso è alla Fiorentina. Possiamo dire che per la Fiorentina un campionato vincente sarebbe finire al quarto posto» ha affermato Adani. 🔗napolipiu.com

Adani è sicuro: «Questa è la quarta vittoria di fila, ma credo che sia stata la più convincente. Kolo-Vlahovic insieme? Difficile per un motivo» - di Redazione JuventusNews24Adani, opinionista Rai, ha parlato del successo di ieri della Juve contro il Cagliari e della convivenza Kolo Muani-Vlahovic. Le sue parole Lele Adani esprime la sua analisi a La Domenica Sportiva dopo la vittoria che la Juve ha conseguito contro il Cagliari. Ecco le sue parole, che vertono anche sul binomio tra Kolo Muani e Vlahovic. PAROLE – «Kolo Muani e Vlahovic insieme? È un po’ difficile farlo perché poi la Juventus ha quattro ali ed è difficile sceglierli insieme rispetto ad un determinato principio di gioco con il quale l’allenatore ha costruito ... 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Adani sicuro su Kean: «Dovrebbe andare in quel club»; IL PENSIERO - Adani: Lo step successivo di Kean potrebbe essere al Napoli al posto di Lukaku; Adani sicuro: “Kean al Napoli? Sarebbe il sostituto più adatto a Lukaku”; ESCLUSIVA SI Amoroso: “Non mi aspettavo questo Kean, Castro ricorda Lautaro. La coppa rubata da Adani.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Adani: «Kean può essere il futuro del Napoli. Al posto di Lukaku, sarebbe lo step giusto» - Meridionalismo. Il Meridionalismo è quella corrente che studia la storia meridionale. Il Sud, più avanzato e più ricco del Nord, fu un bottino su cui mettere le mani. Il Regno borbonico fu il più solv ... 🔗informazione.it

IL PENSIERO - Adani: "Lo step successivo di Kean potrebbe essere al Napoli al posto di Lukaku" - Daniele Adani, ex difensore, è intervenuto al podcast: "Kean adesso è alla Fiorentina. Noi possiamo dire che per la Fiorentina un campionato vincente sarebbe finire al quarto posto, per questo vi dico ... 🔗napolimagazine.com

Adani: "E' il bomber perfetto per il Napoli al posto di Lukaku, faccio nome e cognome" - Lele Adani ha analizzato la stagione di uno dei calciatori più in forma del campionato di Serie A e lo ha immaginato in maglia azzurra. 🔗msn.com