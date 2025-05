Adani | Kean può essere il futuro del Napoli Al posto di Lukaku sarebbe lo step giusto

Nel corso della trasmissione Viva El Futbol, Lele Adani ha parlato della crescita di Moise Kean e delle prospettive future dell'attaccante, attualmente in forza alla Fiorentina.«Kean adesso è alla Fiorentina. Possiamo dire che per la Fiorentina un campionato vincente sarebbe finire al quarto posto» ha affermato Adani. «Per questo vi dico che per me lo step successivo di Kean potrebbe essere al Napoli, al posto di Lukaku».L'ex difensore ha poi sottolineato l'importanza dell'attaccante belga nell'economia del gioco azzurro: «Lukaku ha fatto 12 gol in Serie A e quando ha segnato il Napoli ha sempre vinto. Mai una doppietta».Secondo Adani, dunque, Kean potrebbe rappresentare l'erede ideale, in un progetto tecnico che richiede profondità, gol pesanti e presenza fisica, caratteristiche che l'attaccante italiano sta progressivamente consolidando.

