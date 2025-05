Ad Ancona arriva il ' Villaggio della Legalità' Occhi puntati sulla Lamborghini della Polizia

Ancona – Domani, sabato 3 maggio 2025, dalle 16 alle 19 circa, il personale della Polizia in servizio alla Questura di Ancona sarà in piazza IV Novembre con il Villaggio della Legalità. Presenti numerosi stand illustrativi delle attività della Polizia stessa, oltre al Camper Azzurro, alla. 🔗 Anconatoday.it - Ad Ancona arriva il 'Villaggio della Legalità'. Occhi puntati sulla Lamborghini della Polizia – Domani, sabato 3 maggio 2025, dalle 16 alle 19 circa, il personalein servizio alla Questura disarà in piazza IV Novembre con il. Presenti numerosi stand illustrativi delle attivitàstessa, oltre al Camper Azzurro, alla. 🔗 Anconatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Harry Potter ad Alzano Lombardo: il più grande villaggio mai realizzato per la saga arriva l’8 e 9 marzo - Preparate bacchette e scope volanti. L’8 e 9 marzo, Spazio Fase ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, ospiterà un evento straordinario che trasporterà i visitatori nel magico mondo ispirato alla celebre saga di Harry Potter. Un'occasione unica per grandi e piccoli di immergersi in un'esperienza incantata, tra scenografie spettacolari, personaggi iconici e avventure indimenticabili. Qui i biglietti. 🔗ilgiorno.it

Arriva la "nave più bella del mondo": Ancona pronta ad accogliere l'Amerigo Vespucci - La città di Ancona è pronta ad accogliere l’Amerigo Vespucci, Nave scuola della Marina Militare. Lo scalo dorico è inserito nel Tour Mediterraneo, che segna il ritorno a casa della nave più bella del mondo dopo aver percorso, in 20 mesi, più di 46 mila miglia nautiche e toccato cinque continenti... 🔗anconatoday.it

Trasformazione digitale del settore culturale: arriva ad Ancona l'hub Emilia Romagna e Marche di Dicolab - ANCONA – Sarà presentata mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 17 al Museo Tattile Statale Omero di Ancona (Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28) la sede marchigiana dell’Hub Emilia-Romagna e Marche realizzato nell’ambito di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso... 🔗anconatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ad Ancona arriva il 'Villaggio della Legalità'. Occhi puntati sulla Lamborghini della Polizia; Sabato 3 maggio in piazza IV Novembre arriva il Villaggio della legalità della Polizia di Stato; L’Amerigo Vespucci fa tappa ad Ancona (ma è già sold out); Amerigo Vespucci ad Ancona, visite gratis: come fare la prenotazione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ad Ancona arriva 'l'onda del cambiamento' dei giovani - il sindaco Daniele Silvetti ha ringraziato le centinaia di volontari che hanno garantito l'organizzazione dell'EGM ad Ancona che "trasforma la città, sempre più città aperta sede e scenario di ... 🔗msn.com

Ad Ancona arriva la Vespucci, biglietti sold out. Ecco le navette per salire sulla star dei mari - Sta navigando alla volta di Ancona e tra poco passerà davanti alla costa di Cesenatico, a una distanza di venti miglia. La nave più bella del mondo, che si è lasciata alle spalle i fasti… Leggi ... 🔗informazione.it