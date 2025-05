Ad Affari Tuoi Micaela accetta l’offerta del Dottore e fa la scelta giusta | nel suo pacco c’erano 0 euro

Affari Tuoi. La concorrente ha accettato l'offerta di 20mila euro del Dottore e la scelta si è rivelata vincente: nel suo pacco numero 13 c'erano 0 euro. 🔗 Micaele dalla Sardegna, accompagnata dalla sorella Silvia, è la protagonista della puntata del 2 maggio di. La concorrente hato l'offerta di 20miladele lasi è rivelata vincente: nel suonumero 13 c'erano 0. 🔗 Fanpage.it

